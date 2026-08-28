Tarım ve Orman Bakanlığı, üreticilere yönelik toplam 67 milyon liralık tarımsal destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu.
ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı, üreticilere yönelik tarımsal destek ödemelerine ilişkin açıklama yaptı.
Bakanlığın paylaşımında, 67 milyon liralık tarımsal destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarılacağı bildirildi.
Üretimin her aşamasında çiftçilerin yanında olunduğu vurgulanan açıklamada, desteklerin üreticilerin emeğine katkı sağlamasının hedeflendiği belirtildi.
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