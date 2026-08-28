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Üretimin her aşamasında çiftçilerin yanında olunduğu vurgulanan açıklamada, desteklerin üreticilerin emeğine katkı sağlamasının hedeflendiği belirtildi.

Bakanlığın paylaşımında, 67 milyon liralık tarımsal destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarılacağı bildirildi.

ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı, üreticilere yönelik tarımsal destek ödemelerine ilişkin açıklama yaptı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, üreticilere yönelik toplam 67 milyon liralık tarımsal destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu.

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