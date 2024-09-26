Bursa'da Gemlik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde temizlik çalışmalarına aralıksız devam ediyorBURSA (İGFA) - Bursa'nın Gemlik ilçesinde günün erken saatlerinden itibaren süpürge çalışmalarına başlayan ekipler, her gün programa göre sokak yıkamalarına devam ediyor.

Yıkamalar son olarak Zafer Sokak ile Cumhuriyet Caddesi'nin kesiştiği, Askerlik Şubesi üzerinde kalan bölümde devam etti. Yıkanan bölgelerde süpürge çalışmaları da yapılarak sokakların temizliği sağlandı. Yıkama çalışmaları Balıkpazarı, Orhaniye, Yenimahalle ve Kayhan mahallelerinde tamamlandı. Demirsubaşı Mahallesi’nde devam edecek.

Öte yandan Gemlik Belediyesi ekipleri, ilçenin çeşitli noktalarındaki çöp konteynerlerine bakım yapıyor. İçinde ve çevresindeki kalıcı atıkların temizlendiği konteynerler, boyanarak yenileniyor. İlerleyen günlerde ana caddeler başta olmak üzere ilçedeki tüm konteynerler temizlenip boyanacak.