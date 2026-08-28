Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada 'Fidan Hoca' olarak bilinen Fidan Atalay hakkında, sosyal medya paylaşımları nedeniyle re'sen soruşturma başlatıldığını açıkladı. Atalay, Başsavcılığın talebi doğrultusunda İzmir'de gözaltına alındı.
ANKARA (İGFA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 'fidannatalay' kullanıcı adıyla Instagram'da paylaşım yapan Fidan Atalay hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Başsavcılığın açıklamasında, Atalay'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, video ve fotoğraf içeriklerinin Türk Ceza Kanunu'nun 226'ncı maddesinde düzenlenen 'Müstehcenlik' suçunu oluşturduğu yönünde değerlendirme yapıldığı belirtildi.
Açıklamada ayrıca, söz konusu yöntemle gelir elde edilmesinin TCK'nın 282'nci maddesinde düzenlenen 'Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama' suçu kapsamında değerlendirildiği ifade edildi.
İzmir'de gözaltına alındı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talebi doğrultusunda Fidan Atalay'ın İzmir'de gözaltına alındığı bildirildi.
Başsavcılık, soruşturma işlemlerinin titizlikle sürdürüldüğünü duyurdu.