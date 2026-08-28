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1,27 milyon çocuğa 25 milyar lira doğum yardımı ödemesi yapıldı
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Marmara Ceza İnfaz Kurumlarında tutuklu bulunan Mehmet Akif Ersoy'a hakkında tahliye ve beraat kararı aldırılacağı vaadiyle yüklü miktarda para talep ettiği belirlenen 4 şüphelinin suçüstü yakalandığını açıkladı.

İSTANBUL (İGFA) - Adalet Bakanlığı, Mehmet Akif Ersoy'un şikayeti üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ersoy'a 'tahliye ve beraat kararı aldırma' vaadiyle yüksek miktarda para talep ettiği belirtilen biri avukat dört şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen bir soruşturma kapsamında 4 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Başsavcılığın açıklamasına göre, Marmara Ceza İnfaz Kurumlarında tutuklu bulunan bir sanığa tahliye ve beraat yönünde karar aldırılacağı söylemi ve vaadiyle yüklü miktarda para talep edildiği tespit edildi.

Soruşturma kapsamında biri avukat olmak üzere 4 şüpheli, emniyet güçlerinin operasyonuyla suçüstü yakalandı ve gözaltına alındı.

Kaynak: RSS