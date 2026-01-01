İstanbul Havalimanı, 2025 yılında gerçekleştirdiği 549 bin 316 uçuş ve ağırladığı 84 milyon 406 bin 50 yolcu ile dünyanın en yoğun ve en stratejik havacılık merkezlerinden biri olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda İstanbul Havalimanı'nın 2025 yılına ait verilerini kamuoyuyla paylaştı.

Bir önceki yıla göre yakalanan yüzde 5,07'lik yolcu artışı, Türkiye'nin havacılık alanındaki istikrarlı yükselişinin ve uzun vadeli vizyonunun en somut göstergelerinden biri olarak değerlendirildi.

İstanbul Havalimanı, sahip olduğu kapasite ve uluslararası bağlantılarla yalnızca Türkiye'nin değil, dünyanın da en önemli havacılık merkezlerinden biri haline geldi.

Bakan Uraloğlu, 'İstanbul Havalimanımızla gökyüzündeki liderliğimizi her yıl daha da güçlendiriyoruz' ifadelerine yer verdi.

