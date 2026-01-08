Milli Savunma Bakanlığı, 1 Ocak'tan bugüne kadar sınır ve ötesinde yürütülen operasyonlarda Suriye'de toplam 743 kilometre tünelin imha edildiğini, hudutlarda ise yasa dışı geçiş girişimlerinde bulunan 108 kişinin yakalandığını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı'nda 2026 yılının başından bugüne kadar yürütülen görev ve faaliyetleri paylaştı.

Bakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) kalıcı güvenliği sağlamak için sınır ve ötesinde sürdürdüğü çalışmaları aktardı.

Buna göre; Suriye Harekat Alanları Menbic'de imha edilen 2 kilometre tünelle birlikte toplam 743 kilometreye ulaştı. Tel Rıfat'ta tespit edilen tünellerin tamamı, Menbic'de ise yüzde 91'i imha edilmiş durumda yer aldığını kaydeden Tuğamiral Aktürk, hudut güvenliği noktasında da yılbaşından bu yana sınırlardan yasa dışı geçiş girişiminde bulunan 108 şahsın yakalandığını, bunlardan 1'inin terör örgütü mensubu olduğunu ve ayrıca 853 kişi hududu geçemeden engellendiğini duyurdu.

Bakanlık, haftalık açıklamasında, uyuşturucu operasyonları ile ilgili de bilgi verirken, Van Hudut Hattı'nda gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde 51 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini kaydetti.

TSK'nın sınır ve ötesinde arazi arama-tarama, mağara, sığınak ve barınak tespit çalışmaları ile mayın ve el yapımı patlayıcı imha faaliyetlerine kesintisiz devam ettiğini belirten Tuğamiral Zeki Aktürk, hudut güvenliğini ve sınır ötesi operasyon kabiliyetini güçlendirmeye yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı.