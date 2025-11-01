Bursa'daki rotaryen, rotaract ve interectörler, 6.Grup Kulüpleri ev sahipliğinde gerçekleşen görkemli baloda Cumhuriyet'in 102. yıl coşkusunu yaşadılar.

BURSA (İGFA) - Cumhuriyet'in 102. yılı Rotary 2440. Bölgeye bağlı olan Bursalı rotaryenler tarafından renkli bir geceyle kutlandı. 6.Grup Kulüplerinin ev sahipliğinde Podyum Park'ta düzenlenen gece büyük ilgi gördü.

Gecede konuşmalarını yapan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı, Nilüfer Belediye Başkanı, Osmangazi Belediye Başkanı, Gemlik Belediye Başkanı ve CHP Bursa Milletvekili Cumhuriyet'in 102. yılına yetişen şanslı nesil olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söylediler.

Geceyi onurlandıran Rotary 2440. Bölge Guvernörü Adnan Sözeri, Cumhuriyet Kazanımları Komite Başkanı Serdar Durusüt, Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden durmadan yürüyeceklerini söyledi. Konuşmaların ardından sahneye gelen 102. yıl pastası büyük bir coşkuyla kesildi. Balo; döneme ait canlandırma, dans ve zeybek gösterisiyle devam ederken, finalde ise sahneye çıkan müzik grubu rotaryen, rotaract ve interaktörlere eğlence dolu bir gece yaşattı.