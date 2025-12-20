Yıldızlararası kökenli 3I/ATLAS kuyruklu yıldızı, Dünya'ya en yakın geçişini tamamladı. Space.com'a göre nadir ziyaretçi artık Güneş Sistemi'nin dış bölgelerine doğru yol alıyor.

İSTANBUL (İGFA) - Bilim dünyasının yakından takip ettiği 3I/ATLAS kuyruklu yıldızı, Dünya'ya en yakın geçişini başarıyla tamamladıktan sonra Güneş Sistemi'nden ayrılma sürecine girdi.

Space.com'un aktardığı bilgilere göre, yıldızlararası uzaydan gelen bu gök cismi, artık Güneş'in etkisinin zayıfladığı dış bölgelere doğru ilerliyor.

https://twitter.com/SPACEdotcom/status/2001979582447272383

Astronomlar için büyük önem taşıyan 3I/ATLAS, kökeni Güneş Sistemi dışına dayanan ender nesnelerden biri olarak dikkat çekti.

Yapılan gözlemler sayesinde bilim insanları, yıldızlararası ortamın yapısı ve bu tür cisimlerin kimyasal özellikleri hakkında değerli veriler elde etti.