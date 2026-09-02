Türkiye'nin dört bir yanında canlı müziğin ritmini belirleyen Jolly Joker, eylül ayında başlayacak yeni konser sezonuna güçlü bir programla hazırlanıyor. Poptan rock müziğe, arabeskten alternatif müziğe uzanan farklı türlerin sevilen temsilcileri, Türkiye'nin farklı şehirlerindeki Jolly Joker sahnelerinde müzikseverlerle buluşacak.

İSTANBUL (İGFA) - Yılda 2 milyondan fazla müzikseveri ağırlayan ve yaklaşık 4 bin konser gerçekleştiren Jolly Joker, yeni sezonda da Türkiye'nin en sevilen sanatçı, grup ve müzisyenlerini aynı çatı altında bir araya getirecek.

Gökhan Türkmen, Yıldız Tilbe, Derya Bedavacı, Berkay, Yaşar, Hande Yener, Demet Akalın ve Simge'nin de aralarında bulunduğu birçok önemli isim, eylül ayından itibaren Jolly Joker sahnelerinde sevenleriyle buluşarak yeni konser sezonuna damga vuracak.

JOLLY JOKER 2026

İşte Şehir Şehir Etkinlik Programı (Eylül - Kasım 2026)

İSTANBUL

Jolly Joker Vadistanbul

4 Eylül Cuma 21:00 Ersay Üner

5 Eylül Cumartesi 21:00 Flashback 90'lar Türkçe Pop Gecesi

11 Eylül Cuma 21:00 Soner Sarıkabadayı

12 Eylül Cumartesi 21:00 Gökhan Türkmen

18 Eylül Cuma 21:00 Derya Bedavacı

19 Eylül Cumartesi 21:00 Cem Adrian

25 Eylül Cuma 21:00 Bülent Ersoy

26 Eylül Cumartesi 21:00 Deha Bilimlier

2 Ekim Cuma 21:00 Berkay

3 Ekim Cumartesi 21:00 90'lar Kafası: Nihat Sırdar

9 Ekim Cuma 21:00 Çelik

10 Ekim Cumartesi 21:00 Serdar Ortaç

16 Ekim Cuma 21:00 Soner Arıca

17 Ekim Cumartesi 21:00 Ayta Sözeri

23 Ekim Cuma 21:00 Merve Özbey

24 Ekim Cumartesi 21:00 Hande Yener

31 Ekim Cumartesi 21:00 Simge

4 Kasım Çarşamba 21:00 Serkan Nişancı

6 Kasım Cuma 21:00 Melek Mosso

7 Kasım Cumartesi 21:00 Yaşar

13 Kasım Cuma 21:00 Aşkın Nur Yengi

21 Kasım Cumartesi 21:00 Demet Akalın

28 Kasım Cumartesi 21:00 Yıldız Tilbe

Jolly Joker Atakent Tema

5 Eylül Cumartesi 21:00 Ayna

11 Eylül Cuma 21:00 Gökhan Türkmen

12 Eylül Cumartesi 21:00 Dj Ali Taş ile 90'lar 2000'ler Pop Gecesi

18 Eylül Cuma 21:00 Simge

19 Eylül Cumartesi 21:00 Ersay Üner

25 Eylül Cuma 21:00 Kalben

26 Eylül Cumartesi 21:00 Derya Bedavacı

2 Ekim Cuma 21:00 Aşkın Nur Yengi

3 Ekim Cumartesi 21:00 Serdar Ortaç

9 Ekim Cuma 21:00 90'lar Kafası: Nihat Sırdar

10 Ekim Cumartesi 21:00 Deha Bilimlier

16 Ekim Cuma 21:00 Yaşar

17 Ekim Cumartesi 21:00 Berkay

23 Ekim Cuma 21:00 Çelik

30 Ekim Cuma 21:00 Soner Arıca

7 Kasım Cumartesi 21:00 Hande Yener

14 Kasım Cumartesi 21:00 Melek Mosso

20 Kasım Cuma 21:00 Merve Özbey

21 Kasım Cumartesi 21:00 Ayta Sözeri

Jolly Joker Kıyı İstanbul

26 Eylül Cumartesi 21:00 Dj Ali Taş ile 90lar 2000ler Pop Gecesi

2 Ekim Cuma 21:00 Mixtape 90'lar 2000'ler Türkçe Pop Parti

3 Ekim Cumartesi 21:00 Gökhan Namlı

9 Ekim Cuma 21:00 Mustafa Keser

10 Ekim Cumartesi 21:00 Serkan Nişancı

16 Ekim Cuma 21:00 Mixtape 90'lar 2000'ler Türkçe Pop Parti

17 Ekim Cumartesi 21:00 Ersay Üner

23 Ekim Cuma 21:00 Koray Avcı

24 Ekim Cumartesi 21:00 90'lar Kafası: Nihat Sırdar

31 Ekim Cumartesi 21:00 Flashback 90'lar Türkçe Pop Gecesi

6 Kasım Cuma 21:00 Dedublüman

7 Kasım Cumartesi 21:00 Çelik

14 Kasım Cumartesi 21:00 Soner Arıca

21 Kasım Cumartesi 21:00 Aşkın Nur Yengi

27 Kasım Cuma 21:00 Emir Can İğrek

28 Kasım Cumartesi 21:00 Melek Mosso

Jolly Joker Kartal İST-Marina

4 Eylül Cuma 21:00 Çelik

5 Eylül Cumartesi 21:00 Yüzyüzeyken Konuşuruz

11 Eylül Cuma 21:00 Simge

12 Eylül Cumartesi 21:00 Aşkın Nur Yengi

18 Eylül Cuma 21:00 Gökhan Türkmen

19 Eylül Cumartesi 21:00 Berkay

25 Eylül Cuma 21:00 Deha Bilimlier

26 Eylül Cumartesi 21:00 Flashback 90'lar Türkçe Pop Gecesi

2 Ekim Cuma 21:00 Derya Bedavacı

3 Ekim Cumartesi 21:00 Hande Yener

9 Ekim Cuma 21:00 Soner Arıca

10 Ekim Cumartesi 21:00 Soner Sarıkabadayı

16 Ekim Cumartesi 21:00 Ayta Sözeri

17 Ekim Cumartesi 21:00 Emre Altuğ

23 Ekim Cuma 21:00 Ersay Üner

24 Ekim Cumartesi 21:00 Yaşar

30 Ekim Cuma 21:00 Melek Mosso

31 Ekim Cumartesi 21:00 90'lar Kafası: Nihat Sırdar

14 Kasım Cumartesi 21:00 Serdar Ortaç

21 Kasım Cumartesi 21:00 Merve Özbey

28 Kasım Cumartesi 21:00 Bülent Ersoy

ANKARA / Jolly Joker Ankara

12 Eylül Cumartesi 21:00 Ceren Sagu

18 Eylül Cuma 21:00 Yüksek Sadakat

19 Eylül Cumartesi 21:00 Madrigal

25 Eylül Cuma 21:00 Can Ozan

26 Eylül Cumartesi 21:00 Serkan Nişancı

27 Eylül Pazar 20:00 Hayrettin ile Kaos Night

1 Ekim Perşembe 20:00 Kadebostany (Pulse)

2 Ekim Cuma 21:00 gripin

3 Ekim Cumartesi 21:00 Gökhan Türkmen

9 Ekim Cuma 21:00 Kalben

10 Ekim Cumartesi 21:00 90'lar Kafası: Nihat Sırdar

16 Ekim Cuma 21:00 Simge

17 Ekim Cumartesi 21:00 Yüzyüzeyken Konuşuruz

23 Ekim Cuma 20:00 Orange Blossom (Pulse)

24 Ekim Cumartesi 21:00 Berkay

30 Ekim Cuma 21:00 KÖFN

31 Ekim Cumartesi 21:00 Deha Bilimlier

6 Kasım Cuma 21:00 Redd

7 Kasım Cumartesi 21:00 Can Bonomo

13 Kasım Cuma 21:00 Yaşar

14 Kasım Cumartesi 21:00 Ersay Üner

20 Kasım Cuma 21:00 Ayta Sözeri

21 Kasım Cumartesi 21:00 Emre Altuğ

27 Kasım Cuma 21:00 Demet Akalın

28 Kasım Cumartesi 21:00 Derya Bedavacı

29 Kasım Pazar 19:00 Draconian

KOCAELİ / Jolly Joker Kocaeli

5 Eylül Cumartesi 21:00 Dj Ali Taş ile 90'lar 2000'ler Pop Gecesi

19 Eylül Cumartesi 21:00 DJ Faruk Koç

2 Ekim Cuma 21:00 Dj Ali Taş ile 90'lar 2000'ler Pop Gecesi

3 Ekim Cumartesi 21:00 Merve Özbey

10 Ekim Cumartesi 21:00 Ersay Üner

17 Ekim Cumartesi 21:00 DJ Faruk Koç

24 Ekim Cumartesi 21:00 Çelik

31 Ekim Cumartesi 21:00 DJ Faruk Koç

7 Kasım Cumartesi 21:00 Dj Ali Taş ile 90'lar 2000'ler Pop Gecesi

14 Kasım Cumartesi 21:00 90'lar Kafası: Nihat Sırdar

21 Kasım Cumartesi 21:00 Gökhan Namlı

28 Kasım Cumartesi 21:00 Serkan Nişancı

MERSİN / Jolly Joker Mersin

11 Eylül Cuma 21:00 WALKMAN 90'lar Türkçe Pop Gecesi

12 Eylül Cumartesi 21:00 Haktan

18 Eylül Cuma 21:00 Mixtape 90'lar 2000'ler Türkçe Pop Parti

19 Eylül Cumartesi 21:00 Deha Bilimlier

25 Eylül Cuma 21:00 Arem & Arman

26 Eylül Cumartesi 21:00 Serdar Ortaç

1 Ekim Perşembe 21:00 Emir Can İğrek

2 Ekim Cuma 21:00 Kerimcan Durmaz

3 Ekim Cumartesi 21:00 Ersay Üner

9 Ekim Cuma 21:00 Ahmet Kaya ile Kardeş Türküler

10 Ekim Cumartesi 21:00 Yaşar

17 Ekim Cumartesi 21:00 Soner Arıca

23 Ekim Cuma 21:00 Sagopa Kajmer

24 Ekim Cumartesi 21:00 Melek Mosso

25 Ekim Pazar 20:00 Hayrettin ile Kaos Night

7 Kasım Cumartesi 21:00 Mustafa Keser

13 Kasım Cuma 21:00 Demet Akalın

14 Kasım Cumartesi 21:00 Redd

20 Kasım Cuma 21:00 Berkay

27 Kasım Cuma 21:00 Derya Bedavacı

GAZİANTEP / Jolly Joker Gaziantep

11 Eylül Cuma 21:00 Haktan

19 Eylül Cumartesi 21:00 Ümit Yaşar

16 Ekim Cuma 21:00 Demet Akalın

24 Ekim Cumartesi 21:00 Gökhan Namlı

25 Ekim Pazar 20:00 Sagopa Kajmer

6 Kasım Cuma 21:00 Mustafa Keser

13 Kasım Cuma 21:00 Redd

20 Kasım Cuma 21:00 Koray Avcı

21 Kasım Cumartesi 21:00 Berkay