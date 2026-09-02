Türkiye'nin dört bir yanında canlı müziğin ritmini belirleyen Jolly Joker, eylül ayında başlayacak yeni konser sezonuna güçlü bir programla hazırlanıyor. Poptan rock müziğe, arabeskten alternatif müziğe uzanan farklı türlerin sevilen temsilcileri, Türkiye'nin farklı şehirlerindeki Jolly Joker sahnelerinde müzikseverlerle buluşacak.
İSTANBUL (İGFA) - Yılda 2 milyondan fazla müzikseveri ağırlayan ve yaklaşık 4 bin konser gerçekleştiren Jolly Joker, yeni sezonda da Türkiye'nin en sevilen sanatçı, grup ve müzisyenlerini aynı çatı altında bir araya getirecek.
Gökhan Türkmen, Yıldız Tilbe, Derya Bedavacı, Berkay, Yaşar, Hande Yener, Demet Akalın ve Simge'nin de aralarında bulunduğu birçok önemli isim, eylül ayından itibaren Jolly Joker sahnelerinde sevenleriyle buluşarak yeni konser sezonuna damga vuracak.
JOLLY JOKER 2026
İşte Şehir Şehir Etkinlik Programı (Eylül - Kasım 2026)
İSTANBUL
Jolly Joker Vadistanbul
- 4 Eylül Cuma 21:00 Ersay Üner
- 5 Eylül Cumartesi 21:00 Flashback 90'lar Türkçe Pop Gecesi
- 11 Eylül Cuma 21:00 Soner Sarıkabadayı
- 12 Eylül Cumartesi 21:00 Gökhan Türkmen
- 18 Eylül Cuma 21:00 Derya Bedavacı
- 19 Eylül Cumartesi 21:00 Cem Adrian
- 25 Eylül Cuma 21:00 Bülent Ersoy
- 26 Eylül Cumartesi 21:00 Deha Bilimlier
- 2 Ekim Cuma 21:00 Berkay
- 3 Ekim Cumartesi 21:00 90'lar Kafası: Nihat Sırdar
- 9 Ekim Cuma 21:00 Çelik
- 10 Ekim Cumartesi 21:00 Serdar Ortaç
- 16 Ekim Cuma 21:00 Soner Arıca
- 17 Ekim Cumartesi 21:00 Ayta Sözeri
- 23 Ekim Cuma 21:00 Merve Özbey
- 24 Ekim Cumartesi 21:00 Hande Yener
- 31 Ekim Cumartesi 21:00 Simge
- 4 Kasım Çarşamba 21:00 Serkan Nişancı
- 6 Kasım Cuma 21:00 Melek Mosso
- 7 Kasım Cumartesi 21:00 Yaşar
- 13 Kasım Cuma 21:00 Aşkın Nur Yengi
- 21 Kasım Cumartesi 21:00 Demet Akalın
- 28 Kasım Cumartesi 21:00 Yıldız Tilbe
Jolly Joker Atakent Tema
- 5 Eylül Cumartesi 21:00 Ayna
- 11 Eylül Cuma 21:00 Gökhan Türkmen
- 12 Eylül Cumartesi 21:00 Dj Ali Taş ile 90'lar 2000'ler Pop Gecesi
- 18 Eylül Cuma 21:00 Simge
- 19 Eylül Cumartesi 21:00 Ersay Üner
- 25 Eylül Cuma 21:00 Kalben
- 26 Eylül Cumartesi 21:00 Derya Bedavacı
- 2 Ekim Cuma 21:00 Aşkın Nur Yengi
- 3 Ekim Cumartesi 21:00 Serdar Ortaç
- 9 Ekim Cuma 21:00 90'lar Kafası: Nihat Sırdar
- 10 Ekim Cumartesi 21:00 Deha Bilimlier
- 16 Ekim Cuma 21:00 Yaşar
- 17 Ekim Cumartesi 21:00 Berkay
- 23 Ekim Cuma 21:00 Çelik
- 30 Ekim Cuma 21:00 Soner Arıca
- 7 Kasım Cumartesi 21:00 Hande Yener
- 14 Kasım Cumartesi 21:00 Melek Mosso
- 20 Kasım Cuma 21:00 Merve Özbey
- 21 Kasım Cumartesi 21:00 Ayta Sözeri
Jolly Joker Kıyı İstanbul
- 26 Eylül Cumartesi 21:00 Dj Ali Taş ile 90lar 2000ler Pop Gecesi
- 2 Ekim Cuma 21:00 Mixtape 90'lar 2000'ler Türkçe Pop Parti
- 3 Ekim Cumartesi 21:00 Gökhan Namlı
- 9 Ekim Cuma 21:00 Mustafa Keser
- 10 Ekim Cumartesi 21:00 Serkan Nişancı
- 16 Ekim Cuma 21:00 Mixtape 90'lar 2000'ler Türkçe Pop Parti
- 17 Ekim Cumartesi 21:00 Ersay Üner
- 23 Ekim Cuma 21:00 Koray Avcı
- 24 Ekim Cumartesi 21:00 90'lar Kafası: Nihat Sırdar
- 31 Ekim Cumartesi 21:00 Flashback 90'lar Türkçe Pop Gecesi
- 6 Kasım Cuma 21:00 Dedublüman
- 7 Kasım Cumartesi 21:00 Çelik
- 14 Kasım Cumartesi 21:00 Soner Arıca
- 21 Kasım Cumartesi 21:00 Aşkın Nur Yengi
- 27 Kasım Cuma 21:00 Emir Can İğrek
- 28 Kasım Cumartesi 21:00 Melek Mosso
Jolly Joker Kartal İST-Marina
- 4 Eylül Cuma 21:00 Çelik
- 5 Eylül Cumartesi 21:00 Yüzyüzeyken Konuşuruz
- 11 Eylül Cuma 21:00 Simge
- 12 Eylül Cumartesi 21:00 Aşkın Nur Yengi
- 18 Eylül Cuma 21:00 Gökhan Türkmen
- 19 Eylül Cumartesi 21:00 Berkay
- 25 Eylül Cuma 21:00 Deha Bilimlier
- 26 Eylül Cumartesi 21:00 Flashback 90'lar Türkçe Pop Gecesi
- 2 Ekim Cuma 21:00 Derya Bedavacı
- 3 Ekim Cumartesi 21:00 Hande Yener
- 9 Ekim Cuma 21:00 Soner Arıca
- 10 Ekim Cumartesi 21:00 Soner Sarıkabadayı
- 16 Ekim Cumartesi 21:00 Ayta Sözeri
- 17 Ekim Cumartesi 21:00 Emre Altuğ
- 23 Ekim Cuma 21:00 Ersay Üner
- 24 Ekim Cumartesi 21:00 Yaşar
- 30 Ekim Cuma 21:00 Melek Mosso
- 31 Ekim Cumartesi 21:00 90'lar Kafası: Nihat Sırdar
- 14 Kasım Cumartesi 21:00 Serdar Ortaç
- 21 Kasım Cumartesi 21:00 Merve Özbey
- 28 Kasım Cumartesi 21:00 Bülent Ersoy
ANKARA / Jolly Joker Ankara
- 12 Eylül Cumartesi 21:00 Ceren Sagu
- 18 Eylül Cuma 21:00 Yüksek Sadakat
- 19 Eylül Cumartesi 21:00 Madrigal
- 25 Eylül Cuma 21:00 Can Ozan
- 26 Eylül Cumartesi 21:00 Serkan Nişancı
- 27 Eylül Pazar 20:00 Hayrettin ile Kaos Night
- 1 Ekim Perşembe 20:00 Kadebostany (Pulse)
- 2 Ekim Cuma 21:00 gripin
- 3 Ekim Cumartesi 21:00 Gökhan Türkmen
- 9 Ekim Cuma 21:00 Kalben
- 10 Ekim Cumartesi 21:00 90'lar Kafası: Nihat Sırdar
- 16 Ekim Cuma 21:00 Simge
- 17 Ekim Cumartesi 21:00 Yüzyüzeyken Konuşuruz
- 23 Ekim Cuma 20:00 Orange Blossom (Pulse)
- 24 Ekim Cumartesi 21:00 Berkay
- 30 Ekim Cuma 21:00 KÖFN
- 31 Ekim Cumartesi 21:00 Deha Bilimlier
- 6 Kasım Cuma 21:00 Redd
- 7 Kasım Cumartesi 21:00 Can Bonomo
- 13 Kasım Cuma 21:00 Yaşar
- 14 Kasım Cumartesi 21:00 Ersay Üner
- 20 Kasım Cuma 21:00 Ayta Sözeri
- 21 Kasım Cumartesi 21:00 Emre Altuğ
- 27 Kasım Cuma 21:00 Demet Akalın
- 28 Kasım Cumartesi 21:00 Derya Bedavacı
- 29 Kasım Pazar 19:00 Draconian
KOCAELİ / Jolly Joker Kocaeli
- 5 Eylül Cumartesi 21:00 Dj Ali Taş ile 90'lar 2000'ler Pop Gecesi
- 19 Eylül Cumartesi 21:00 DJ Faruk Koç
- 2 Ekim Cuma 21:00 Dj Ali Taş ile 90'lar 2000'ler Pop Gecesi
- 3 Ekim Cumartesi 21:00 Merve Özbey
- 10 Ekim Cumartesi 21:00 Ersay Üner
- 17 Ekim Cumartesi 21:00 DJ Faruk Koç
- 24 Ekim Cumartesi 21:00 Çelik
- 31 Ekim Cumartesi 21:00 DJ Faruk Koç
- 7 Kasım Cumartesi 21:00 Dj Ali Taş ile 90'lar 2000'ler Pop Gecesi
- 14 Kasım Cumartesi 21:00 90'lar Kafası: Nihat Sırdar
- 21 Kasım Cumartesi 21:00 Gökhan Namlı
- 28 Kasım Cumartesi 21:00 Serkan Nişancı
MERSİN / Jolly Joker Mersin
- 11 Eylül Cuma 21:00 WALKMAN 90'lar Türkçe Pop Gecesi
- 12 Eylül Cumartesi 21:00 Haktan
- 18 Eylül Cuma 21:00 Mixtape 90'lar 2000'ler Türkçe Pop Parti
- 19 Eylül Cumartesi 21:00 Deha Bilimlier
- 25 Eylül Cuma 21:00 Arem & Arman
- 26 Eylül Cumartesi 21:00 Serdar Ortaç
- 1 Ekim Perşembe 21:00 Emir Can İğrek
- 2 Ekim Cuma 21:00 Kerimcan Durmaz
- 3 Ekim Cumartesi 21:00 Ersay Üner
- 9 Ekim Cuma 21:00 Ahmet Kaya ile Kardeş Türküler
- 10 Ekim Cumartesi 21:00 Yaşar
- 17 Ekim Cumartesi 21:00 Soner Arıca
- 23 Ekim Cuma 21:00 Sagopa Kajmer
- 24 Ekim Cumartesi 21:00 Melek Mosso
- 25 Ekim Pazar 20:00 Hayrettin ile Kaos Night
- 7 Kasım Cumartesi 21:00 Mustafa Keser
- 13 Kasım Cuma 21:00 Demet Akalın
- 14 Kasım Cumartesi 21:00 Redd
- 20 Kasım Cuma 21:00 Berkay
- 27 Kasım Cuma 21:00 Derya Bedavacı
GAZİANTEP / Jolly Joker Gaziantep
- 11 Eylül Cuma 21:00 Haktan
- 19 Eylül Cumartesi 21:00 Ümit Yaşar
- 16 Ekim Cuma 21:00 Demet Akalın
- 24 Ekim Cumartesi 21:00 Gökhan Namlı
- 25 Ekim Pazar 20:00 Sagopa Kajmer
- 6 Kasım Cuma 21:00 Mustafa Keser
- 13 Kasım Cuma 21:00 Redd
- 20 Kasım Cuma 21:00 Koray Avcı
- 21 Kasım Cumartesi 21:00 Berkay