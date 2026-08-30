Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen Çanakkale Kültür Yolu Festivali, 9 günlük konser maratonuna Ceza ile başlangıç yaptı.

ÇANAKKALE (İGFA) - Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 16'ıncı durağı olan Çanakkale, ilk konser akşamında sahnesinde Ceza'yı ağırladı.

Sanatçı, 'Denizci', 'Sonu Yok', 'Ne De Zor' ve 'Suspus' başta olmak üzere sevilen şarkılarını Anadolu Hamidiye Tabyası Açık Hava Sahnesi'nde hayranlarıyla birlikte seslendirdi.

Konser sırasında Çanakkale sahnesinde dinleyicilerle buluştuğu için büyük heyecan duyduğunu dile getiren Ceza, Çanakkaleli müzikseverlerle sık sık iletişim kurdu. Sevenlerinin hazırladığı pankartlar ve hep bir ağızdan eşlik ettiği şarkılarla gecenin coşkusunu daha da arttı. Ceza'nın enerjisi ve sahne performansıyla Anadolu Hamidiye Tabyası Açık Hava Sahnesi, festivalin ilk konser akşamında rap müziğin ritmiyle yankılandı.

Çanakkale Kültür Yolu Festivali'nin ana sahnesinde her akşam farklı sanatçılar müzikseverlerle buluşmaya devam edecek. Festival kapsamında konserlerin yanı sıra sergiler, atölyeler, söyleşiler, tiyatro gösterisi, çocuk etkinlikleri ve gastronomi programları da 6 Eylül'e kadar kentin farklı noktalarında ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürecek.