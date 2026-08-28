'Teoman Şarkıları' projesi kapsamında, Teoman'ın Erdal Eren ve Zekeriya Önge'ye ithafen yazdığı 'İki Çocuk' şarkısı, Kubat'ın özgün yorumuyla tüm dijital platformlarda yayınlandı.

İSTANBUL (İGFA) - Teoman'ın hafızalarda iz bırakan eserleri, 'Teoman Şarkıları' projesi kapsamında farklı yorumcuların özgün dokunuşlarıyla yeniden hayat bulmaya devam ediyor. Projenin yeni teklisi 'İki Çocuk', Kubat'ın güçlü yorumuyla tüm dijital platformlarda müzikseverlerle buluştu.

Türk rock müziğinin ikonik ismi Teoman'ın şarkılarını farklı sanatçıların yorumlarıyla yeniden dinleyiciyle buluşturan 'Teoman Şarkıları' projesi, yeni bir eserle yolculuğuna devam ediyor.

'TEOMAN ŞARKILARI' PROJESİNDEN YENİ TEKLİ: 'İKİ ÇOCUK'

Teoman'ın 10 Haziran Çarşamba akşamı İstanbul Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleştirdiği ve yılın en özel konserlerinden biri olarak hafızalara kazınan gecede ilk kez lanse edilen 'İki Çocuk', bu kez Kubat'ın kendine özgü vokal yorumuyla dinleyici karşısına çıktı.

Teoman'ın toplumsal duyarlılığını ve güçlü anlatım dünyasını yansıtan 'İki Çocuk', 17 yaşında idam edilen Erdal Eren ile aynı olayda hayatını kaybeden Zekeriya Önge'ye ithafen kaleme alınmış, sanatçının repertuvarındaki en çarpıcı eserlerden biri olarak öne çıkıyor.

Yıllar boyunca farklı kuşaklara ulaşan şarkı, Kubat'ın güçlü ve kendine has yorumuyla yeniden şekillenerek, eserin taşıdığı duygusal ve toplumsal katmanlara yeni bir perspektif kazandırıyor.

'Teoman Şarkıları' projesinin merakla beklenen yeni teklisi 'İki Çocuk', Bayhan Müzik ve Avrupa Müzik iş birliğiyle tüm dijital platformlarda yayımlandı.