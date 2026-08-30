KOCAELİ (İGFA) - Sahalardaki başarılı kalecilik performansının yanı sıra sanat camiasındaki çıkışlarıyla da adından sıkça söz ettiren Nevide Çiçek, hem spor hem de televizyon dünyasındaki istikrarlı duruşuyla genç kızlara örnek olan genç yetenek, bu anlamlı ödülü almaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Spora ve sanata olan tutkusunu her projede kararlılıkla sürdüren Çiçek, ardı arkasına kazandığı ödüllerle adını zirveye yazdırmaya devam ediyor.

Başarılı isim, önümüzdeki dönemde hem yeşil sahalardaki hedefleri hem de yeni projeleriyle magazin ve spor gündeminin nabzını tutmaya hazırlanıyor.