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Güçlü sahne performansının yanı sıra fit görüntüsüyle de beğeni toplayan Dalkılıç'ın konserden paylaşılan fotoğraf ve videoları, sosyal medyada kısa sürede binlerce beğeni aldı.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Arka arkaya verdiği konserlerle yazın en yoğun sahne programına sahip isimlerinden biri olarak dikkat çeken Murat Dalkılıç, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında Dede Korkut Parkı'nda on binlerce Eskişehirliyle buluştu.

Murat Dalkılıç, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında Dede Korkut Parkı'nda on binlerce Eskişehirliyle buluştu. Sanatçının sahne performansı ve fit görüntüsü sosyal medyada büyük beğeni topladı.

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