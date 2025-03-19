Antalya’da düzenlenen Türkiye Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası’nda Büyükşehirli sporculardan Ecrin Yılmaz, 41 kiloda Türkiye ikincisi olarak Sakarya’ya büyük bir gurur yaşattı. Gümüş madalya kazanan genç sporcu Milli Takım seçmelerinekatılma hakkı kazandı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcularından Ecrin Yılmaz, Türkiye Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası’nda Sakarya’ya önemli bir gurur yaşattı.

Milli takım seçmeleri

Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Taekwondo takımı Antalya’da düzenlenen Türkiye Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası’na katıldı.

70 ilden 763 kulübün ve 2 bin 800 sporcunun katıldığı dev şampiyonada Büyükşehirli sporculardan Ecrin Yılmaz, kendi kategorisindeki 200 sporcu arasında büyük bir başarıya imza atarak 41 kiloda Türkiye ikincisi oldu.

Elde ettiği bu dereceyle Ecrin Yılmaz, 24 Mart’ta düzenlenecek Milli Takım seçmelerine katılma hakkı kazandı.

Tebrik mesajı

Büyükşehir Spor Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Antalya’da düzenlenen Türkiye Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası’nda, 41 kiloda Türkiye ikincisi olarak gümüş madalya kazanan sporcumuz Ecrin Yılmaz’ı tebrik eder, Milli Takım seçmelerinde başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.