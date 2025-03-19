Sakarya Büyükşehir Belediyesi, altyapı bisiklet takımıyla yeni yetenekleri keşfetmeye ve geleceğin şampiyon pedallarını yetiştirmeyi sürdürüyor. Türkiye’yi temsil edecek geleceğin şampiyon pedalları bu vadide yetişiyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, altyapı bisiklet takımıyla geleceğin yeteneklerini keşfetmeye ve geleceğin şampiyon pedallarını yetiştirmeye devam ediyor.

Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde düzenlenen yoğun antrenman programıyla 8-17 yaş aralığındaki minik ve genç sporcular yeteneklerini geliştiriyor.

Uzman antrenörler eşliğinde haftanın 5 günü, salı ve cumartesi günleri arasında gerçekleştirilen antrenmanlarda, 40 lisanslı sporcu olmak üzere 100’ü aşkın sporcu pedal çeviriyor.

VADİNİN ZORLU YAMAÇLARINDA GELECEĞİN ŞAMPİYON PEDALLARI YETİŞİYOR

Büyükşehir Belediyesi’nin uzman antrenörleri eşliğinde sürdürülen bu eğitimler, genç sporcuların fiziksel ve teknik gelişimlerine katkı sağlarken, geleceğin profesyonel bisikletçilerini yetiştirme hedefiyle ilerliyor.

Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nin modern parkurlarında sürdürülen antrenmanlar, genç sporculara hız, denge ve teknik beceri kazandırırken aynı zamanda dayanıklılık ve özgüvenlerini artırıyor.