Yıldırım’da, ulaşımı daha sağlıklı hale getirmek ve vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmek için önemli yatırımları hayata geçiren Yıldırım Belediyesi; yeni imar yolu oluşturma, asfalt, tretuvar ve bordür çalışmalarına hız verdi.BURSA (İGFA) - Ulaşım sağlıklaştırma çalışmaları kapsamında, imar yolu oluşturulan Karapınar Mahallesi D250 ve A178 sokaklarında çalışmalara başlandı. Altyapısı hazır hale getirilen D250 sokakta; 850 metre bordür ve bin 100 metrekare tretuvar çalışması gerçekleştirildi. Toplam uzunluğu 250 metre, genişliği ise 12 metre olan sokakta, 350 ton asfalt kullanılarak bin 900 metrekare asfalt kaplama yapıldı. Bölgede çalışma planlaması yapılan A178 Sokak’ta ise altyapı işlerinin tamamlanması bekleniyor. Altyapı işlerinin tamamlanmasının ardından A178 Sokak’ta, 4 bin metrekare tretuvar çalışması ve toplam 3 bin 500 metrekare alanda asfaltlama çalışması gerçekleştirilecek.

‘ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ SÜRECEK’

Karapınar Mahallesi’ndeki çalışmaları yerinde inceleyen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz; “Hemşehrilerimizin yaşam kalitesini yükseltmek, ulaşım altyapısını modernize etmek ve kentimizi güzelleştirmek için yeni imar yolları açıyor, parke, bordür, tretuvar ve asfaltlama çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Yıldırım’ın bütün cadde ve sokaklarında, talep ve ihtiyaçlara göre eksiklikleri gideriyoruz. Bir yandan mevcut yollarda yenileme ve iyileştirme yaparken bir yandan da yeni imar yolları açarak araç ve yaya trafiğini rahatlatıyoruz. Daha yaşanabilir, modern ve konforlu bir Yıldırım için çalışmalarımız aralıksız sürecek” ifadelerini kullandı.