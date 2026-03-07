Osmangazi Belediyesi, Ramazan ayının birlik ve dayanışma ruhunu hem mahalle iftarları hem de kültürel etkinliklerle yaşatıyor. İvazpaşa Mahallesi'nde kurulan gönül sofrasında vatandaşlar birlikte iftar yaparken, Osmangazi Meydanı'nda sahnelenen orta oyunu gösterisi Ramazan akşamına eğlence ve neşe kattı.

BURSA (İGFA) - Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu Osmangazi'nin dört bir yanında yaşatan Osmangazi Belediyesi, mahalle iftarlarıyla vatandaşları aynı sofrada buluştururken, diğer yandan Ramazan akşamlarında da çeşitli etkinliklerine devam ediyor. Bu kapsamda düzenlenen iftar programında bu kez İvazpaşa Mahallesi sakinleri gönül sofrasında bir araya geldi.

Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Tolga Kornoşor'un da katıldığı iftar programına mahalle halkı yoğun ilgi gösterirken, Ramazan ayının paylaşma, dayanışma ve kardeşlik atmosferi hep birlikte yaşandı. İftar saatine yaklaşırken alanı dolduran vatandaşlar, ezanın okunmasıyla birlikte dualar eşliğinde oruçlarını açtı. Mahalle kültürünü ve komşuluk bağlarını güçlendiren bu buluşma, aynı zamanda Ramazan ayının manevi iklimini de daha anlamlı kıldı. Osmangazi Belediyesi'nin kurduğu iftar sofralarında bir araya gelen vatandaşlar, aynı lokmayı paylaşmanın mutluluğunu yaşarken, birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinden biri ortaya çıktı.

Osmangazililer Eğlence Dolu Anlar Yaşadı

Ramazan ayının manevi atmosferini kültürel etkinliklerle zenginleştiren Osmangazi Belediyesi, Osmangazi Meydanı'nda gerçekleştirdiği programlarla vatandaşları bir araya getirdi. Geleneksel Türk tiyatrosunun önemli örneklerinden biri olan orta oyunu gösterisi, meydanı dolduran vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Oyuncuların sergilediği performans ve doğaçlama diyaloglar, izleyicilere eğlenceli anlar yaşattı. Her yaştan vatandaşın katılım sağladığı etkinliklerde özellikle çocuklar ve aileler eğlenceli anlar yaşarken, Osmangazi Meydanı Ramazan'ın birlik, beraberlik ve paylaşma ruhunu yansıtan canlı bir buluşma noktasına dönüştü.