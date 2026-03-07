Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan ve eşi Filiz Özarslan, Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen iftar programında Sivaslılarla bir araya geldi. Ankara ve Keçiören'de yaşayan çok sayıda Sivaslıyı buluşturan iftar programında birlik beraberlik mesajları paylaşıldı.

ANKARA (İGFA) - İftar programına; Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan ve eşi Filiz Özarslan'ın yanı sıra; Ankara Sivaslı Dernekler Federasyonu (ASİDEF) Genel Başkanı Maksut Yücegöğ, Başkent Sivaslılar Derneği (BASİDER) Başkanı Ramazan Can, Mursal Köyü Dernek Başkanı Hasan Dehmen, Yıldızeli Dernek Başkanı Ömer Savaş, AK Parti Keçiören STK Başkanı Erdal Çakıroğlu, ASİDEF Genel Sekreteri ve Gemerek Dernek Başkanı Ziya Öztürk, Kangal Vefa Dernek Başkanı Önder Karakartal, Ankara Sivas İmranlı Dernek Başkanı Turgay Sağdıç, Ankara Gölova Dernek Başkanı Erol Aydın, Ankara Gürünlüler Dernek Başkanı Alparslan Kayapınar, Ankara Zara Dernek Başkanı Ünsal Artur, Ankara Suşehri Dernek Başkanı Erol Yanar, Başkentteki Şarkışlalılar Dernek Başkanı Kemal Özaydın, Ankara Koyulhisarlılar Dernek Başkanı Eşref Hasan Erzurumlu, Divriği Derneği Başkan Yardımcısı ve Vekili Berkay Köse, Mursal Köyü Dernek Başkan Yardımcısı Fuat Alpay, Mursal Köyü Dernek Genel Saymanı Cumhur Kocaoğlu, Mursal Köyü Dernek Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Çiftçi, Metin Sönmez, Yıldızeli Keçiören Dernek Yönetim Kurulu Üyeleri Ömer Üstüner, Osman Sarıtaş, Ahmet Başkaya, Zafer Yurdalan, hemşehri federasyonları ve derneklerinin il ve ilçe yöneticileri, belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve çok sayıda Sivaslı vatandaş katıldı.

'Sivaslı olmak demek, vatanına bağlılık demektir'

Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan davetlilere hitaben yaptığı konuşmada, Sivaslı olmaktan onur ve gurur duyduğunu ifade ederek şunları söyledi: 'Gazi Mustafa Kemal'in yol arkadaşları, Âşık Veysellerin kıymetli torunları, şehit cennet mekân Sayın Muhsin Yazıcıoğlu'nun kıymetli hemşehrileri, yüce Türk Milleti'nin asil insanları sizler benim baş tacımsınız. Doğduğum toprakların kültür kodlarısınız. Sivaslı olmak demek bu vatan coğrafyasının en üst noktasında vatanına bağlılık demektir. Sivaslı olmak demek Resulullah'ın sancağını taşıyıp günümüze kadar getiren demektir. Sivaslı olmak bu ülkenin ta kendisidir. Şükürler olsun Sivaslı olmanın onur ve gururunu yaşıyoruz. Sivas, Anadolu coğrafyasının Horasan erenleri tarafından kurulmuş bir şehirdir. Buranın insanları gönül insanlarıdır. Onun için Sivas her zaman bu ülkenin teminatı olmuştur. Ne zaman bu millet dara düşse o sarı saçlı, mavi gözlü Atatürk'üyle bir olmuş, bu vatan coğrafyasında gerçek manevi değerlerine, milli değerlerine her zaman sahip çıkmış ve öyle de olmaya devam etmiştir. Keçiören'de çok ciddi sayıda Sivaslı hemşerilerimiz yaşıyor. Sağ olsunlar seçim döneminden bugüne kadar bizleri hiçbir vakit yalnız bırakmadılar. Çünkü biliyorlar ki Mesut Özarslan o topraklardan doğmuş bir Türk evladıdır. Kapısına gelen hiç kimseye 'Sen bana oy verdin mi, vermedin mi? Hangi partilisin?' diye ayırt etmeden hizmet yapacağından emindirler. Bilirler ki kardeşlerinin olduğu ilçede kimse yatağa aç girmez. Kimse yatağa üşüyerek, titreyerek girmez. Evladı okula gidemiyorsa onu okuluna gönderir. Yaşlıların elinden tutar, engellilerine bakar. Kim darda kaldıysa onun yanında olur. Çünkü bizim aldığımız kültür kodları bunu gerektirir. Ne mutlu Türk'üm diyene.'

'Kurulan sofralar dayanışmamızı daha da güçlendirmektedir'

AK Parti Keçiören İlçe STK Başkanı Erdal Çakıroğlu, konuşmasında iftar sofralarının birlik ve beraberliği kuvvetlendirdiğini belirterek şu mesajları paylaştı: 'Bu mübarek ramazan akşamında bizleri aynı sofrada buluşturan Keçiören Belediye Başkanımız Sayın Mesut Özarslan'a ve Hanımefendiye çok teşekkür ediyoruz. Yine aynı şekilde Ankara Sivaslı Dernekler Federasyonu'na ve köy dernekleri başkanlarımıza da ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin.'

'Mesut Başkanımız her zaman bizim yanımızda'

Başkan Mesut Özarslan'ın kendilerini hiçbir zaman yalnız bırakmadığına vurgu yapan Ankara Sivaslı Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Maksut Yücegöğ, 'Mesut Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Sivas deyince onun için sular durur. Her zaman bizim yanımızda. Biliyorsunuz sonbaharda Sivas Günleri yaptık, Sivas etkinliği düzenledik. Allah razı olsun Başkanımız bizim yanımızda duruyor. Biz de federasyon olarak her zaman onun yanındayız. Başkanım, bir kardeşiniz olarak yanınızdayız, arkanızdayız. Bunu böyle bilin!' dedi.

'Allah, Başkanımızdan razı olsun'

Sivas Kültürel ve Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkan Yardımcısı Nurettin Şenyurt ise 'Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Allah ondan razı olsun. Kendisine sağlıklı, hayırlı ve uzun ömürler diliyorum.' diye konuştu.

'Sivaslıları burada bir arada görmek mutluluk ve gurur verici'

Sivaslıları birlik beraberlik içinde görmekten duyduğu mutluluğu dile getiren Başkent Sivaslılar Derneği Başkanı Ramazan Can, 'Her sene olduğu gibi bizleri bu sene de burada bir araya getiren kıymetli ağabeyim, Keçiören Belediye Başkanımız Sayın Dr. Mesut Özarslan'a çok teşekkür ediyorum. Sivaslıları burada bir arada görmek her sene olduğu gibi bu sene de çok mutluluk ve gurur verici. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin.' ifadelerini kullandı.

'Böylesi güzel buluşmalar birlik ve beraberliğimizi güçlendiriyor'

Katılımcılara hayırlı iftarlar dileyen Mursal Köyü Dernek Başkanı Hasan Dehmen, 'Bizleri bu güzel sofrada bir araya getiren Keçiören Belediye Başkanımız Sayın Dr. Mesut Özarslan'a gönülden teşekkür ediyorum. Böylesi güzel buluşmalar birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendiriyor. Birliğimiz, kardeşliğimiz ve dayanışmamız daim olsun.' dedi.