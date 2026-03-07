Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, 'Aile içinde kurucu ve birleştirici bir rol üstlenen kadınlarımızın eğitimde, üretimde ve sosyal hayatta daha güçlü yer almaları için gayret gösteriyoruz. Başta Konya'mızın kıymetli kadınları olmak üzere, Gazze'de ve mazlum coğrafyalarda sabrı ve dirayetiyle insanlığa onur dersi veren hanım kardeşlerimizi selamlıyor, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en kalbi duygularımla kutluyorum.' dedi.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Altay'ın mesajı şöyle:

'Toplumun en temel yapı taşı olan ailenin özünde; merhametiyle, vicdanıyla ve fedakârlığıyla hayatı anlamlandıran kadınlar vardır. Kadın; bir ailenin huzurunu, bir toplumun ahlakını ve geleceğini şekillendiren en kıymetli emanettir.

İslam medeniyeti, kadına bu anlayışla yaklaşmış; onu hayatın her alanında onuruyla, şahsiyetiyle ve değeriyle var eden bir anlayış ortaya koymuştur.

Nitekim Peygamber Efendimiz (s.a.v.) de 'İmanca en olgununuz; ahlakça en güzel olanınızdır. Ahlakça en güzel olanınız ise kadınlarına iyi davrananınızdır.' buyurarak kadının toplumdaki yerini ve kıymetini en güzel şekilde ifade etmiştir.

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) yalnızca kadınlara iyi davranılmasını öğütlemekle kalmamış; onların fikirlerine ve görüşlerine de değer vermiştir. Zaman zaman hanım sahabelerle sohbet etmiş, böylece kadınların toplum hayatındaki yerini daha da güçlendiren örnek bir duruş sergilemiştir.

Bizler de Konya Büyükşehir Belediyesi olarak; medeniyetimizin bu köklü anlayışından aldığımız ilhamla hanım kardeşlerimizi şehrimizin en güçlü dayanaklarından biri olarak görüyoruz. Aile içinde kurucu ve birleştirici bir rol üstlenen kadınlarımızın eğitimde, üretimde ve sosyal hayatta daha güçlü yer almaları için gayret gösteriyoruz.

Bu doğrultuda Aile Sanat ve Eğitim Merkezlerimizle, Meslek Edindirme Kurslarımızla, Aile ve Kadın Destek Merkezimizle, KOMEK atölyelerimizle, kadın kooperatiflerimizle ve Spor Konya faaliyetlerimizle hanım kardeşlerimizin hayatın her alanında daha aktif olmalarına katkı sunmaya devam ediyoruz.

Çünkü biliyoruz ki hanım kardeşlerimiz dün olduğu gibi bugün de yarın da toplumun üretiminde, emeğinde ve gelişiminde en ön safta yer alacaktır. Bizler de her şartta ve her dönemde kadınlarımızın gücünün, emeğinin ve başarısının daha da yükselmesi için çalışmayı sürdüreceğiz.

Bu vesileyle; başta Konya'mızın kıymetli kadınları olmak üzere, Gazze'de ve mazlum coğrafyalarda sabrı ve dirayetiyle insanlığa onur dersi veren hanım kardeşlerimizi selamlıyor, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en kalbi duygularımla kutluyorum.'