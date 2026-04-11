Yıldırım Belediyesi'nin, çevreye ve insan sağlığına zararlı olan plastik şişelerin kullanımın önüne geçmek için hayata geçirdiği 'Plastiksiz Yıldırım' projesi büyümeye devam ediyor.

BURSA (İGFA) - 'Plastiksiz Yıldırım' projesi kapsamında ilçedeki okul ve kütüphanelere arıtma sistemi kuran Yıldırım Belediyesi, öğrencilere çelik termos dağıtarak plastik şişe kullanımını en aza indirmeyi hedefliyor. Projeyle birlikte toplam 50 milyon plastik şişenin tüketiminin önüne geçilmesi amaçlanırken aynı zamanda öğrencilerin sağlıklı ve sürdürülebilir bir su tüketimi alışkanlığı kazanmaları hedefleniyor. Yıldırım Belediyesi, 'Plastiksiz Yıldırım' projesi kapsamında bugüne kadar 31 okula arıtma sistemi kurarken, 32 bin 842 çelik matarayı da öğrencilere dağıttı. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar ile ilçedeki tüm okullara arıtma sistemi kurulması ve tüm öğrencilere çelik matara dağıtılması hedefleniyor.

'YAŞAM KÜLTÜRÜ OLUŞTURUYORUZ'

Çevreyi korumanın ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmanın önemli bir sorumluluk olduğunu vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz; 'Sıfır atık anlayışını sadece bir proje olarak değil, bir yaşam kültürü olarak görüyoruz. 'Plastiksiz Yıldırım' projemizle hem plastik atık oluşumunu azaltıyor hem de çocuklarımıza küçük yaşta çevre bilinci kazandırıyoruz. Doğal kaynaklarımızı korumak, karbon ayak izimizi azaltmak ve sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarını yaygınlaştırmak zorundayız. Okullarımıza kurduğumuz arıtma sistemleri ve öğrencilerimize dağıttığımız çelik mataralar ile hem plastik tüketimini azaltıyor hem de iklim değişikliğiyle mücadeleye yerelden güçlü bir katkı sunuyoruz' ifadelerini kullandı.