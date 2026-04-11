Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Erasmus+ Mesleki Eğitim Akreditasyonu kapsamında yürüttüğü projeyle, Keşanlı öğrenciler ve öğretmenler için Avrupa kapıları sonuna kadar açıldı. Mesleki becerilerini uluslararası standartlara taşımayı hedefleyen heyet, sanayinin kalbi Almanya'da staj ve gözlem programına katılıyor.

ERDOĞAN DEMİR

EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü konsorsiyumunca yürütülen Erasmus+ projesi kapsamında, Keşan'dan bir grup öğrenci ve öğretmen Almanya'nın Essen şehrine gitti. İki hafta sürecek program boyunca öğrenciler elektrik-elektronik sektöründe staj yaparken, öğretmenler ise modern üretim tekniklerini yerinde inceleme fırsatı bulacak.

Eğitimde sınırları aşan Keşanlı gençler, mesleki vizyonlarını geliştirmek üzere Almanya'nın önemli sanayi merkezlerinden Essen'e çıkarma yaptı. Erasmus+ Mesleki Eğitim hareketliliği kapsamında gerçekleştirilen bu programla, teorik bilgilerini Avrupa'daki modern işletmelerde pratiğe dökme şansı yakalayan öğrenciler, kariyer yolculuklarında dev bir adım attı.

SEKTÖRÜN KALBİNDE 2 HAFTALIK DENEYİM

Proje kapsamında görev ve eğitim dağılımı şu şekilde gerçekleşiyor:

8 Elektrik-Elektronik Öğrencisi: Essen şehrindeki işletmelerde 2 hafta boyunca sektörün merkezinde staj yaparak teknik becerilerini geliştirecek.

1 Makine Öğretmeni: Bir hafta süresince işbaşı gözlem faaliyetleri yürüterek Almanya'daki yeni nesil makine teknolojilerini ve eğitim modellerini inceleyecek.

2 Refakatçi Öğretmen: Bu heyecan verici yolculukta öğrencilere rehberlik ederek projenin koordinasyonunu sağlayacak.

MESLEKİ VİZYONA BÜYÜK KATKI

Okul yönetimi ve eğitim koordinatörleri, bu tür uluslararası projelerin öğrencilerin özgüvenini artırdığını ve mezuniyet sonrası istihdam olanaklarını güçlendirdiğini belirtti. Keşanlı heyetin, staj ve gözlem faaliyetlerinin ardından edindikleri deneyimleri bölgedeki eğitim ortamlarına aktarması bekleniyor.