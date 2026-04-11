Şehirleri, binaları fiziksel olarak yenilemenin yeterli olmadığını vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 'Dönüşüm, ancak şehir kültürünün vücut bulmasıyla başarıya ulaşabilir' dedi.

BURSA (İGFA) - Bursa Düşünce Okulu öğrencilerin kaleme aldığı çalışmalarından oluşan Bursa Düşünce Okulu Dergisinin ilk sayısı çıktı. Dergi'nin tanıtımı için Kaplıkaya Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen tanıtım toplantısına Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ın yanı sıra TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Bursa düşünce okulu eğitmenleri ve öğrencileri katıldı.

ŞEHRE RUH KATACAK

Şehirlerin sadece fiziksel yapılarla gelişmesinin mümkün olmadığının altını çizen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 'Biz, fiziksel dönüşüm kadar şehir kültürünün vücut bulmasını önemsiyoruz. Bundan dolayı Yıldırım'daki ilk dönüşüm hamlemizi kültürel alanda yaptık. Kısıtlı sayıda insanın istifade ettiği bir binayı; 90 bin üyesi olan 2 milyon 500 bine yakın ziyaretçi ağırlayan, 7 gün 24 saat hizmet veren bir kütüphaneye dönüştürdük. İşte bu kültürel dönüşümün en önemli sac ayaklarından birisi olarak gördüğümüz Bursa Düşünce Okulu'nun ilk meyvesi diyebileceğimiz Bursa Düşünce Okulu Dergisi, şehrimizin akademik ve kültürel hayatına önemli kazanımlar sağlayacak' dedi.

KAOSTAN ÇIKIŞ: MERHAMET MEDENİYETİ

Eğitim süresince gösterdikleri özveri için öğrencileri kutlayan Başkan Yılmaz, 'Dünya'da yaşanan kaoslar, yeni bir medeniyet inşasına olan ihtiyacı gözle önüne koyuyor. İnsanlık, vahşi batı medeniyetinden artık yoruldu. Dünyanın bir merhamet bir hoşgörü medeniyetine ihtiyacı var. Şehirlere ruh verecek, insanlığa iyilik getirecek bir anlayışın hayat bulmasında; Bursa Düşünce Okulumuz, öğrencilerimiz ve onların eğitimine katkı sağlayan değerli hocalarımız önemli bir misyon üstleniyor. Bursa Düşünce Okulu'nu farklı disiplinlerden katılımcıların bu süreçten besleneneceği, uzun vadede hem şehre hem de topluma katkı sağlayacak süreklilik arz edecek bir yapı olarak kurduk. Bundan dolayı Uludağ Üniversitesi'ne kıymetli Rektörümüz Prof. Dr. Ferudun Yılmaz'a, birbirinden değerli hocalarımıza ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

SÜREKLİLİK KAZANACAK

Bursa Düşünce Okulu Dergisi'nin, eğitmenlerinin ve öğrencilerinin uzun süredir devam eden çalışmalarının bir sonucu olduğunu kaydeden ve Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, 'Önemli bir medeniyet beşiği olan Bursa, her zaman kültürümüzü beslemiştir. İşte bu kapsamda Yine kültür hayatımıza yeni bir soluk getireceğine ve zenginlik kazandıracağına inandığım Bursa Düşünce Okulu'nun somut çıktısı olan bu Dergi, gençlerimizi kaleme ve yazmaya ısıtmanın yanı sıra süreklilik arz edecek Bursa Düşünce Okulu'nun da ilk meyvesi. Düşünce Okulu'nun oluşturulmasında da dergimizin çıkmasında da ilk günden itibaren sağladığı fiziksel desteklerin yanı sıra gençlerimizin düşünce ufkuna katkılarından dolayı Yıldırım Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum' dedi.