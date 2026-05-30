Bursa'da Yıldırım Belediyesi ekipleri, Kurban Bayramı boyunca ilçe genelindeki kurban satış ve kesim alanlarında kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirdi. Yürütülen çalışmalarla çevre temizliği sağlanırken, halk sağlığının korunmasına yönelik önemli adımlar atıldı.

BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi, Kurban Bayramı'nda vatandaşların ibadetlerini hijyenik ve düzenli bir ortamda gerçekleştirebilmesi için sahadaki çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

Yıldırım Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, bayramın ilk gününden itibaren ilçenin farklı noktalarında belirlenen kurban satış ve kesim alanlarında kapsamlı temizlik çalışması yürüttü. Bu kapsamda atıklar hızlı şekilde toplanırken, kurban satış ve kesim alanları hem sabunlu suyla detaylı şekilde yıkandı hem de dezenfekte edildi. Böylece kötü görüntü ve çevre kirliliğinin önüne geçilmiş oldu. Ayrıca ilaçlama çalışması yapılarak haşere oluşumuna karşı tedbir alındı. Çevre ve halk sağlığını korumaya yönelik gerçekleştirilen çalışmalarla birlikte kurban satış ve kesim alanları kısa sürede temizlenerek yeniden ilçe halkının kullanıma uygun hale getirildi.

TEMİZ VE YAŞANABİLİR BİR YILDIRIM

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, yürütülen koordineli çalışmalarla birlikte Kurban Bayramı'nı huzurlu bir şekilde geçirdiklerini belirtti. Başkan Yılmaz, 'Hemşehrilerimizin Kurban Bayramı'nı huzurlu, güvenli ve sağlıklı şekilde geçirebilmesi için tüm ekiplerimiz özveriyle çalıştı. Vatandaşlarımız, aldığımız tedbirler sayesinde kurban ibadetlerini hijyenik ve rahat ortamlarda yerine getirdi. Bayramın ilk gününden itibaren kurban satış ve kesim alanlarında hızlı bir şekilde temizlik çalışması gerçekleştirdik. Ekiplerimiz, halk sağlığını tehlikeye atacak ve çevre kirliliğine yol açacak durumlara fırsat vermemek için yoğun bir şekilde çalıştı. Yıldırım Belediyesi olarak yılın her günü temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir şehir hedefiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz' dedi. Yıldırım Belediyesi'nin yürüttüğü çalışmalardan memnuniyet duyduklarını belirten ilçe halkı da gösterilen hassasiyet dolayısıyla Başkan Oktay Yılmaz ve belediye ekiplerine teşekkür etti.