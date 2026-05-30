Doğubayazıt'ın simge yapılarından İshak Paşa Sarayı, Kurban Bayramı tatilinde yerli ve yabancı ziyaretçilerin en yoğun ilgi gösterdiği tarihi mekanlardan biri oldu.

AĞRI (İGFA) - Kurban Bayramı tatilini değerlendirmek isteyen vatandaşların uğrak noktalarından biri yine Doğubayazıt oldu. Tarihi dokusu, inanç turizmi merkezleri ve Ağrı Dağı manzarasıyla her bayram yoğun ilgi gören ilçe, bu bayramda da hareketli günler yaşadı. Özellikle İshak Paşa Sarayı, bayram süresince ziyaretçi akınına uğrarken, saray çevresinde oluşan yoğunluk ilçenin turizm potansiyelini bir kez daha ortaya koydu.

DOĞUBAYAZIT HER BAYRAMIN UĞRAK NOKTASI OLDU

Doğubayazıt, yalnızca Ağrı'dan değil çevre illerden, gurbetçilerden ve farklı ülkelerden gelen misafirlerin de bayram rotasında yer aldı. İshak Paşa Sarayı başta olmak üzere Ahmed-i Hani Türbesi, Ağrı Dağı çevresi, Meteor Çukuru, Buz Mağarası, Balık Gölü ve Urartu Kalesi gibi noktalar bayram tatilinde yoğun ziyaret aldı. Tarih, doğa ve inanç turizmini aynı güzergâhta buluşturan ilçe, özellikle aileleriyle bayram gezisine çıkan vatandaşların tercih ettiği merkezlerden biri haline geldi.

İshak Paşa Sarayı'nda yaşanan hareketlilik, hem tarihi yapının bilinirliğini hem de Doğubayazıt'ın bölge turizmindeki yerini güçlendirdi. Sarayın avlularında ve çevresinde hatıra fotoğrafı çektiren ziyaretçiler, Ağrı Dağı manzarası eşliğinde tarihi atmosferi yakından görme imkanı buldu. Bayram boyunca ilçeye gelen ziyaretçilerin oluşturduğu yoğunluk, otellerden restoranlara, yöresel ürün satıcılarından hediyelik eşya işletmelerine kadar birçok alanda ekonomik canlılık sağladı.

Doğubayazıtlı esnaf ise bayram döneminde yaşanan yoğunluktan memnun olduklarını belirterek, ilçenin artık her bayramda doğal bir turizm merkezi haline geldiğini ifade ediyor. Tarihi İshak Paşa Sarayı'nın ilgiyi üzerine çektiğini belirten esnaf, bu hareketliliğin yılın diğer dönemlerine de yayılması gerektiğini dile getiriyor.

Bayram tatilinde yaşanan ziyaretçi yoğunluğu, Doğubayazıt'ın yalnızca sınır ilçesi kimliğiyle değil, kültür, tarih ve doğa turizmiyle de öne çıkan güçlü bir destinasyon olduğunu gösterdi. İshak Paşa Sarayı'nın her bayramda artan ilgiyle ziyaret edilmesi, ilçenin turizmde daha planlı tanıtım ve altyapı desteğiyle çok daha geniş kitlelere ulaşabileceğini ortaya koyuyor.