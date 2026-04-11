Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenen 'Nasıl Yapmışlar?' söyleşilerinde İngiliz sosyolog Richard Hoggart'ın düşünce pratikleri ele alındı. Doç. Dr. Levent Ünsaldı, sosyolojinin sadece büyük yapılarla değil, asıl olarak 'yaşanan' hayatla ilgili olduğunu vurguladı.

BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi tarafından Pancar Deposu'nda düzenlenen 'Nasıl Yapmışlar?' söyleşi serisinde, Doç. Dr. Levent Ünsaldı, kültürel çalışmalar alanının kurucu isimlerinden Richard Hoggart'ın sosyolojik yaklaşımlarını ve araştırma yöntemlerini anlattı.

Söyleşide, Hoggart'ın 'Okuryazarlığın Kullanımları' adlı eseri merkeze alındı. Doç. Dr. Levent Ünsaldı konuşmasında, sosyolojinin salt makro yapılar ve istatistiklerden ibaret olmadığını; odağına doğrudan 'yaşanan' hayatı alması gerektiğini belirtti. Hoggart'ın işçi sınıfına bakış açısını detaylandıran Ünsaldı, bu kesmi yalnızca ekonomik bir birim veya sömürülen bir kitle olarak tanımlayan klasik Marksist çerçevenin dışına çıkıldığını ifade etti. Ünsaldı, işçi sınıfının kendine özgü bir kültür ve değerler bütünü olarak ele alan bu hümanist ve liberal yaklaşımın sosyolojiye katkılarına dikkat çekti.

Gündelik yaşamın dinamiklerinin masaya yatırıldığı söyleşide, sıradan insanın dünyayı 'biz' ve 'onlar' olarak ikiye bölme eğilimi ile mahalle hafızasının toplumsal kimlik inşasındaki rolü incelendi.

Giderek yaygınlaşan kitlesel popüler kültürün yerel ve sahici bağları nasıl zayıflattığı konusu ise Hoggart'ın 'kültürel yerinden edilme' kavramı üzerinden tartışıldı. Doç. Dr. Ünsaldı, yazarın kendi yaşamından beslene otobiyografik tarzını, işlevsel bir araştırma yöntemi olarak tanımladı.