Kurban Bayramı tatilini Keçiören'de geçiren vatandaşlar, ilçedeki sosyal tesisler, yaşam alanları ve mesire alanlarında eğlenceli ve keyifli anlar yaşadı. Bayram boyunca yoğun ilgi gören tesislerde aileler çocuklarıyla birlikte keyifli vakit geçirirken, Keçiören'de bayram coşkusu dolu dolu yaşandı.

ANKARA (İGFA) - Keçiören Belediyesi'nin vatandaşların hizmetine sunduğu Deniz Dünyası, Çocuk Lunaparkı, Doğal Yaşam Parkı ile Kösrelik ve Bağlum Mesire Alanları bayram tatilinin en çok ziyaret edilen noktaları arasında yer aldı. Çocuklar Deniz Dünyası'nda, denizlerde ve okyanuslarda yaşayan birbirinden farklı su altı canlılarını yakından keşfetme fırsatı bulurken, Çocuk Lunaparkı'nda eğlenceli oyuncaklarla doyasıya vakit geçirdi.

Doğal Yaşam Parkı'nda yüzlerce farklı canlı türünü yakından gören ziyaretçiler aileleriyle birlikte unutulmaz anlar yaşadı. Kösrelik ve Bağlum Mesire Alanları ise bayram boyunca piknik yapmak isteyen vatandaşların uğrak noktası oldu. Doğayla iç içe vakit geçiren aileler mangallarını yakarak çocuklarıyla birlikte bayramın tadını çıkarırken, hizmetlerinden dolayı Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan ve ekibine teşekkür ettiler.