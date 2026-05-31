Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarıyla ziyaretçi merkezi ve kazı alanı ziyarete açılan Kültepe Kaniş-Karum Ören Yeri, Kurban Bayramı'nı kapsayan 9 günlük tatilde tarih meraklılarını ağırladı.

KAYSERİ (İGFA) - Kadim medeniyetlerin izlerini taşıyan Kayseri'nin tarihi ve kültürel mirasını geleceğe taşıyan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Anadolu tarihinin başladığı yer olarak bilinen Kültepe Kaniş-Karum Ören Yeri'nde yürüttüğü projelerle dikkat çekmeye devam ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kurban Bayramı'nı kapsayan 9 günlük tatilde vatandaşları Kültepe'yi ziyaret etmeye davet ederek, 'Kültepe sadece Kayseri'nin değil, insanlık tarihinin en önemli hazinelerinden biridir. 7 bin yıllık geçmişiyle ticaretin, kültürün ve medeniyetin merkezi olan bu eşsiz mirası yeniden ayağa kaldırıyoruz' ifadelerini kullanmıştı.

1948 yılından bu yana sürdürülen kazılarda her yıl yeni buluntuların gün yüzüne çıktığını vurgulayan Başkan Büyükkılıç, bu yıl ortaya çıkarılan mozaik kalıntıları ile büyük saray yapısına ait izlerin Kültepe'nin tarihsel önemini bir kez daha ortaya koyduğunu kaydetti. Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu başkanlığında yürütülen çalışmalarda, daha önce saray olarak tanımlanan yapının altında çok daha büyük bir yapıya ait kalıntılara ulaşıldığını belirten Büyükkılıç, 'Ortaya çıkan her eser tarihe ışık tutuyor' dedi.

Uluslararası Türk Kültür Teşkilatı TÜRKSOY tarafından 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilen Kayseri'nin tarihi mirasıyla ön plana çıkacağını ifade eden Başkan Büyükkılıç, '2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti ünvanı, Kayseri'mizin kültürel zenginliğinin en önemli göstergelerinden biridir. Kültepe de bu büyük vizyonun en kıymetli değerlerinden birisi olacak. Şehrimizi yerli ve yabancı ziyaretçiler için açık hava tarih ve kültür merkezine dönüştürmeye devam ediyoruz' dedi.

Anadolu'nun ilk ticaret merkezi olarak kabul edilen Kültepe Kaniş-Karum Ören Yeri, kent merkezine yaklaşık 24 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Höyük ve Karum alanından oluşan bölgede saraylar, yönetim yapıları, tapınaklar, evler, dükkânlar ve atölye kalıntıları yer alıyor. Türk ve yabancı arkeologların katılımıyla sürdürülen kazılar, Kayseri'nin kültür turizmine önemli katkı sağlıyor.