Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, tarihi kaya kiliseleri, peri bacaları, balon turizmi ve doğal güzellikleriyle Kapadokya'nın giriş kapısı olarak nitelendirilen Soğanlı Vadisi'ni ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, 'Soğanlı artık sadece Kayseri'nin değil, Türkiye'nin yükselen turizm destinasyonlarından biri haline geliyor' mesajı verdi.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Yeşilhisar Belediyesi iş birliğiyle yürütülen çalışmalar kapsamında tarihi dokusu, kaya kiliseleri, peri bacaları ve doğal zenginlikleriyle dikkat çeken Soğanlı Vadisi'nin turizm potansiyeli her geçen gün daha da güçleniyor.

Kayseri'de turizmi dört mevsime yayan vizyoner projeleriyle dikkat çeken Başkan Büyükkılıç, Kapadokya'nın giriş kapısı olarak öne çıkan Soğanlı Vadisi'ni ziyaret ederek bölgede hayata geçirilen yatırımları yerinde değerlendirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a, ziyaret programında Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Fatih Temeltaş ve Mustafa Türkmen ile KASKİ Genel Müdürü Yavuz Çağan eşlik etti.

Soğanlı Vadisi'nde yapılan çalışmaların bölgeyi çok daha güçlü bir turizm merkezine dönüştürdüğünü ifade eden Başkan Büyükkılıç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: 'Yapılan çalışmalarla Soğanlı Vadisi daha güzel bir konuma dönüşmüş oldu. Kapadokya'nın giriş kapısı olan, Yeşilhisar'ın hemen yanı başındaki bu güzel vadimizde balon turizminin de başlamasıyla vadilerin en güzeli üzerinde seyrüsefer yapan, kuş cennetini gören, Erciyes'i izleyen bir yaklaşım içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.'

Bölgenin artık uluslararası turistlerin dikkatini çeken önemli bir destinasyon haline geldiğini belirten Büyükkılıç, özellikle Uzak Doğu'dan gelen ziyaretçilerin Soğanlı'ya yoğun ilgi gösterdiğini ifade ederek, 'Burası dolup taşıyor. Uzak Doğu'dan gelen turistlerin hem Erciyes destinasyonunu hem de Soğanlı Vadisi'ni ziyaret etmesi yapılan çalışmaların ne kadar anlamlı ve önemli olduğunu ortaya koyuyor' diye konuştu.

Soğanlı'nın çevresindeki doğal ve tarihi değerlerle birlikte büyük bir turizm ağı oluşturduğunu kaydeden Başkan Büyükkılıç, bölgedeki destinasyonları şu sözlerle anlattı: 'Kuş cenneti Sultan Sazlığı buraya yaklaşık 40 kilometre mesafede. İncesu'nun hemen yanı başındaki mozaikler de önem arz ediyor. Erdemli Vadisi muhteşem görüntüsüyle ayrı bir güzellik sunuyor. Kaya kiliseleri, doğal yapısı ve tesisleriyle Soğanlı gerçekten görmeye değer bir yer. Soğanlı bebekleri de bu bölgenin önemli değerlerinden biridir.'

Soğanlı Bebeklerine Yakın İlgi

Büyükkılıç, ziyaret sırasında yöresel kıyafetlerle hazırlanan el emeği göz nuru Soğanlı bez bebeklerini de inceleyerek üretici kadınlarla sohbet etti. Kadınların taleplerini dinleyen Başkan Büyükkılıç, Soğanlı bebeklerinin bölgenin kültürel hafızasını yaşatan önemli bir değer olduğunu ifade etti.

Yeşilhisar ve Soğanlı bölgesine yönelik yatırımların süreceğini dile getiren Büyükkılıç, Akköy Barajı çevresinde hayata geçirilecek yeni projeyi de paylaşarak şunları söyledi: 'Son süreçte Akköy Barajımızın hemen yanı başındaki mesire alanımızın ihalesini yaptık. Hayata geçirildiğinde bu bölgeye ciddi bir canlılık ve değer katacak. Avla Kanyonu da dünyada kendisinden söz ettiren çok özel yerlerden biri.'

Türk Dünyası Kültür Başkenti Kayseri'de Turizm Vizyonu Güçleniyor

TÜRKSOY tarafından 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilen Kayseri; Erciyes, Soğanlı Vadisi, Sultan Sazlığı, Koramaz Vadisi ve tarihi mirasıyla turizmde yeni bir yükseliş dönemi yaşıyor. Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç öncülüğünde sürdürülen yatırımlarla Soğanlı Vadisi, Kapadokya'nın giriş kapısında doğa, tarih, kültür ve balon turizmini buluşturan eşsiz bir destinasyon olarak öne çıkıyor.