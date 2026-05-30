İZMİR (İGFA) - Su Verimliliği Yönetmeliği doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Bornova Belediyesi, su verimliliği sisteminin kurulması ve 'Mavi Su Verimliliği Belgesi'nin alınmasına yönelik hazırlıklarını hızlandırdı. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından Nevzat Kavalar Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, 'İklim Değişikliği ile Mücadele ve Sürdürülebilir Su Yönetimi' başlıklarında eğitimler verilirken, kompost yapım atölyesiyle de çevreci uygulamalar uygulamalı olarak anlatıldı. Eğitimde farkındalık ve bilinçlendirme çalışmalarının belgelendirme sürecinde önemli kriterler arasında yer aldığına dikkat çekildi.

Miniklerden geri dönüşüm defilesi

Etkinliğin en renkli bölümü ise Malazgirt İlköğretim Okulu Masal Anasınıfı öğrencilerinin hazırladığı geri dönüşüm defilesi oldu. Tekstil atıklarından hazırlanan kostümlerle sahneye çıkan minikler, dans gösterileriyle izleyenlerden büyük alkış aldı. Çocukların geri dönüşüm ve çevre bilinci temalı performansları, sürdürülebilir yaşam konusunda küçük yaşta kazanılan farkındalığın önemini bir kez daha ortaya koydu.

Kompost atölyesiyle doğaya dönüş mesajı

Program kapsamında gerçekleştirilen kompost yapım atölyesinde organik atıkların nasıl yeniden değerlendirilebileceği uygulamalı olarak anlatıldı. Katılımcılar, evsel atıkların doğru yöntemlerle doğaya kazandırılması sayesinde hem atık miktarının azaltılabileceği hem de su ve toprak kaynaklarının korunmasına katkı sağlanabileceği konusunda bilgilendirildi.

'Su verimliliği geleceğe karşı sorumluluğumuzdur'

Bornova Belediyesi yetkilileri, su kaynaklarının korunmasının yalnızca bugünün değil gelecek kuşakların yaşam hakkı açısından da büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, çevre ve iklim odaklı çalışmaların artarak devam edeceğini belirtti. Yerel yönetimlerin sürdürülebilir su politikalarında öncü rol üstlenmesi gerektiğini vurgulayan yetkililer, eğitim ve farkındalık çalışmalarının toplumun tüm kesimlerine yayılmasının hedeflendiğini ifade etti.