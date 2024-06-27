Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Euro 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda Çekya ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı’nı Ahmet Taner Kışlalı Meydanı’nda kurulan dev ekranlardan yüzlerce sporseverle destekledi.

BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi’nin Ahmet Taner Kışlalı Meydanı’nda kurduğu dev ekranda yüzlerce taraftar Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın Euro 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nın üçüncü maçını izledi.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı İrfan Akkaya, meclis üyeleri, muhtarlar ve yüzlerce Yıldırımlı ile birlikte Ahmet Taner Kışlalı Meydanı’nda yerini alarak milli maç heyecanına ortak oldu. Ellerindeki Türk bayraklarıyla maçı izleyen Yıldırımlılar, maç sonunda gelen galibiyetle büyük bir coşku yaşadı.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Ahmet Taner Kışlalı Meydanı’nda hemşehrilerimiz ile birlikte Çekya galibiyetimizin ve Avrupa Futbol Şampiyonası’nda son 16’ya kalmamızın mutluluğunu ve gururunu yaşadık. Desteğimiz, gönlümüz millilerimizle birlikte” dedi.