Kemalpaşa'da, Yeşilay İzmir Şubesi ve Kemalpaşa İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle anlamlı bir farkındalık etkinliği gerçekleştirildi. 'Yeşil Vatan, Yeşil Fidan, Yeşil İzmir' teması ve 'Dünya Gönüllüler Günü'nde Hep Birlikte Yürüyoruz' çatısı altında düzenlenen program, katılımcıları doğa yürüyüşünde bir araya getirdi.

İZMİR (İGFA) - Yeşilay İzmir Şubesi Başkanı Dr. Ömer Yahşi öncülüğünde yapılan etkinliğe; Kemalpaşa Kaymakamı Musa Sarı, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, EBS Genel Sekreteri Talat Yavuz, EBS İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Ali Kaya, Kemalpaşa İlçe Millî Eğitim Müdürü Ogün Derse, İzmir İl Millî Eğitim Müdür Yardımcıları İlker Erarslan ve Hasan Vermez, Kemalpaşa İlçe Millî Eğitim Şube Müdürü Hakan İpek, STK temsilcileri ile çok sayıda öğretmen ve öğrenci katıldı.

Doğa Yürüyüşü ile Farkındalık Mesajı Verildi

Etkinlik, katılımcıların Kemalpaşa'nın doğal güzellikleri arasında yer alan Nazarköy Kurudere Kanyonu'nda gerçekleştirdiği 1.7 kilometrelik yürüyüşle start aldı. Yürüyüşün ardından başlangıç noktasına dönen yaklaşık bin 500 öğrenci, öğretmen ve davetliye, Kemalpaşa Ümran Baradan Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan bir müzik dinletisi sunuldu. Program, katılımcılara kumanya ikramı ve hatıra niteliğindeki katılım sertifikalarının takdimi ile devam etti.

Gençlerin Enerjisi Umut Verici

Burada bir konuşma yapan İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, gençlerin etkinlikte gösterdiği duyarlılık ve yüksek enerjinin gelecek adına umut verdiğini ifade etti. Eskici, bu anlamlı organizasyona ev sahipliği yapan Yeşilay İzmir Şubesi ile Kemalpaşa İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü'ne ve tüm katılımcılara teşekkürlerini iletti.

Bağımsız Bir Gençlik İçin Doğayla Buluşma Vurgusu

Etkinlikte konuşan Yeşilay İzmir Şubesi Başkanı Dr. Ömer Yahşi, gençleri doğayla buluşturmanın ve onları her türlü bağımlılıktan korumanın millî bir sorumluluk olduğunu vurguladı. 'Gençlerimizin güzel bir şekilde yetişmesi ve bağımsız bireyler olması için emek veren, bu uğurda akıl ve alın teri döken herkese yürekten teşekkür ediyorum' ifadelerini kullanan Yahşi, Yeşilay'ın tüm çalışmalarının temelinde sağlıklı yaşam bilincini toplumda kökleştirme hedefi olduğunu belirtti.

Dr. Ömer Yahşi, gençlerin fiziksel ve ruhsal sağlığını korumanın, onları teknolojinin yalnızlaştırıcı etkisinden ve zararlı alışkanlıklardan uzak tutmanın ancak doğa ve sporla iç içe, aktif bir yaşam tarzı benimsetilerek mümkün olacağına dikkat çekti. Çocukların ve gençlerin ekran bağımlılığından uzaklaşarak açık havada vakit geçirmelerinin önemine değinen Yahşi, bu anlamlı hedefe katkı sunan tüm kurumlara ve gönüllü gençlere şükranlarını ileterek konuşmasını tamamladı.

Kemalpaşa Kaymakamı Musa Sarı ise konuşmasında, katılımcıları Kemalpaşa'da ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti. İlçenin doğal güzellikleri ve kültürel değerlerine dikkat çeken Sarı, Kurudere Kanyonu'nda gerçekleştirilen etkinliğin önemli bir farkındalık oluşturduğunu belirtti. Sarı, tamamlanmak üzere olan 'Doğal Yaşam ve Tarım Köyü' projesinin gençlere doğayla iç içe eğitim fırsatları sunacağını ifade ederek etkinliğe destek veren tüm kurum ve katılımcılara teşekkür etti.

Açık havadaki program, fidan dikimi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından tamamlandı.

Doğa Yürüyüşünün Ardından Nazarköy'de Cam Atölyesi Ziyaret Edildi

Yeşilay İzmir Şubesi Başkanı Dr. Ömer Yahşi, doğa yürüyüşünün ardından Nazarköy'deki cam atölyelerini ziyaret etti. Ziyaret sırasında atölyelerde üretilen el yapımı cam ürünler yakından incelendi ve üretim süreci gözlemlendi.

Nazarköy'deki cam atölyeleri, geleneksel tekniklerle yapılan cam işçiliğini yaşatmaya devam ediyor. Doğa yürüyüşüyle başlayan program, cam atölyesi ziyaretiyle son buldu ve katılımcılara hem kültürel hem de sanatsal bir deneyim yaşattı.

Eğitim ve Bilinçlendirme Vurgusu

Etkinliğin ikinci bölümü Kemalpaşa 15 Temmuz Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirildi. Bu bölüme de protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, veliler, öğretmenler ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Açılış konuşmasını yapan Kemalpaşa İlçe Millî Eğitim Müdürü Ogün Derse, bugün atılan her adımın geleceğe yapılan değerli bir yatırım olduğunu vurgulayarak, emeği geçenlere teşekkür etti ve programın hayırlara vesile olmasını diledi.

Yeşilay tanıtım filminin ardından Yeşilay İzmir Şubesi Başkanı Dr. Ömer Yahşi konuşmasında, insanın yaratılışındaki ruh ve beden bütünlüğüne dikkat çekerek 'Başkasının acısını yüreğimizde hissetmek zorundayız; hissediyorsak insanlığımız ortaya çıkar.' ifadesiyle toplumsal duyarlılığa işaret etti. Gençleri her türlü bağımlılıktan korumanın tüm toplumun sorumluluğu olduğunu hatırlatan Yahşi, 'Zinde bir zihin güçlü bir millet demektir.' sözüyle mesajını pekiştirdi ve katılımcıları Yeşilay gönüllüsü olmaya davet etti.

Kemalpaşa Kaymakamı Musa Sarı da yaptığı konuşmada, Yeşilay'ın asırlık mücadelesine vurgu yaparak, binlerce kişiyle doğada verilen sağlıklı yaşam mesajlarının kıymetini dile getirdi. Gençlerin sağlıklı yetişmesine katkı sağlayan bu tür programların süreceğini müjdeledi.

Program, İlçe Millî Eğitim Müdürü Ogün Derse'nin, Yeşilay İzmir Şube Başkanı Dr. Ömer Yahşi'ye teşekkür çiçeği takdim etmesiyle son buldu.

Şehit Halit Kantarcı Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu Ziyareti

Yeşilay İzmir Şubesi Başkanı ve İzmir İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, Kemalpaşa 15 Temmuz Kültür ve Sanat Merkezinde yapılan programın ardından, Şehit Halit Kantarcı Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulunu da ziyaret etti.

Ziyarete; İzmir İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı İlker Erarslan, Kemalpaşa İlçe Millî Eğitim Müdürü Ogün Derse, İlçe Millî Eğitim Şube Müdürleri ve eğitim yöneticileri katıldı.

İzmir İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi ziyaret kapsamında okulun proje sınıfları ve fen-sosyal bilimler alanındaki çalışmalar hakkında bilgi aldı ve okulun akademik ve bilimsel gelişim sürecine yönelik değerlendirmelerde bulunulmasının ardından ziyaret tamamlandı.