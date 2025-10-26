Yeşilay, İstanbul İnisiyatifi Zirvesi'nin 6'ncısını gerçekleştirdi. Sağlık Bakanı Memişoğlu, Yeşilay Genel Başkanı Dinç ve 31 ülkeden 46 üst düzey savunuculuk liderinin katıldığı zirvede, bağımlılıklarla mücadelede küresel sorunlar ve çözüm önerileri tartışıldı.

İSTANBUL (İGFA) - Türkiye Yeşilay Cemiyeti, önleme, savunuculuk ve rehabilitasyon alanlarında yürüttüğü çalışmaları uluslararası ölçekte güçlendirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda 2019 yılından bu yana düzenlenen İstanbul İnisiyatifi Zirvesi'nin altıncısı, Sepetçiler Kasrı'nda gerçekleştirildi. Zirve, 31 ülkeden 46 üst düzey katılımcıyı İstanbul'da buluşturdu. Etkinliğe; Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner ve çok sayıda uluslararası sivil toplum temsilcisi katıldı.

BAĞIMLILIKLA MÜCADELEDE YENİ TEHDİTLER MASAYA YATIRILDI

Zirvede, küresel ölçekte bağımlılıkla mücadelede karşılaşılan yeni tehditler, politika eğilimleri ve dayanıklılık stratejileri değerlendirildi.

Katılımcılar; uyuşturucu kullanımındaki artış, genç yaşta başlama oranlarındaki yükseliş ve sosyal medyanın risk faktörü haline gelmesi gibi konularda bilgi paylaştı. Eğitim, diyalog, psikososyal destek ve sporun önleme çalışmalarındaki rolü tartışıldı. Ayrıca, kenevirin yasallaşması, sentetik ve yeni psikoaktif maddelerin artışı, insan hakları mekanizmalarının uyuşturucu politikalarına etkisi gibi başlıklar da gündeme geldi. Sivil toplum örgütleri, kendi ülkelerindeki uygulamaları ve kaynak yetersizliklerine rağmen yürüttükleri savunuculuk stratejilerini paylaştı.

BAKAN MEMİŞOĞLU: 'SİGARASIZ TÜRKİYE HEDEFİMİZ GERÇEKÇİ'

Kapanış konuşmasında söz alan Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, bağımlılıkların yalnızca tütün ve madde kullanımından ibaret olmadığını vurgulayarak, 'Yeni dönemde teknoloji, oyun ve ekran bağımlılığı da mücadele alanlarımız arasında. Türkiye'nin sigara kullanımında OECD ülkeleri arasında üst sıralarda yer almasını istemiyoruz. Hedefimiz sigarasız bir Türkiye'ye ulaşmak. Sağlık kurumları, üniversiteler ve kamu binalarının sigarayla ilişkisini mümkün olduğunca kesmek istiyoruz.' dedi.

Bakan Memişoğlu, Sağlık Bakanlığı'nın yürüttüğü 'An Sende Kalsın' farkındalık programı kapsamında 2025'in ilk yarısında 876 binden fazla kişiye ulaşıldığını da açıkladı.

DİNÇ: 'ELEKTRONİK SİGARA GENÇLER İÇİN YENİ BİR TEHDİT'

Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, bağımlılıkların küresel ölçekte bir 'salgın' haline geldiğini ifade etti. Bağımlılık endüstrisinin organize biçimde hareket ettiğini belirten Dinç, dayanışmanın bu mücadeledeki önemine dikkat çekti. Avrupa Okul Anketi Projesi (ESPAD) verilerine atıfta bulunan Dinç, 'Son 30 yılda sigara içme oranı yarı yarıya azaldı. Ancak erken yaşta kullanım hâlâ yaygın. 13 yaş ve altı kız öğrencilerde günlük sigara kullanımı artıyor. Elektronik sigara kullanımı ise hızla yükseliyor. 'Çift kullanım' dediğimiz sigara ve e-sigaranın birlikte tüketimi artışta. Bu, gençlerde nikotin bağımlılığı açısından yeni bir tehdit.' dedi.

Dinç ayrıca, alkol, esrar ve dijital bağımlılıkların da dünya genelinde artış gösterdiğini vurgulayarak, bu alanlarda önleme ve rehabilitasyon çalışmalarının acilen güçlendirilmesi gerektiğini kaydetti.