Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde 2017’de başlatılan sıfır atık uygulamaları ve yeşil sertifikalı binasıyla örnek teşkil ediyor.ANKARA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Sıfır Atık uygulamasını yeşil sertifikalı ana hizmet binasında başarıyla sürdürüyor.

Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Haluk Şahin Yazgı, bu uygulamaların yalnızca Bakanlıkla sınırlı kalmayıp Türkiye genelinde yaygınlaştırmak için pilot illerde çalışmalara başladıklarını söyledi.

Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan habere göre, personelin bir gün boyunca çıkardığı evsel atıkları cinslerine göre ayırdıklarını belirten Yazgı, “Binanın her katında üç farklı bölümde bu atıkları değerlendiriyoruz. Birincisi, çay ocaklarında çay ve kahve posalarını değerlendirdiğimiz ve sonunda komposta dönüşecek olan bir ünite mevcut. Aynı zamanda koridorlarda altı bölümden oluşan toplama üniteleri var. Ambalaj atıkları, kağıtlar, cam, organik ve geri dönüştürülemeyen atıklar olmak üzere farklı bölümlerde personelimizin gün içinde tükettiği atıkları ayrıştırıyoruz" dedi.

“ORGANİK ATIKLAR GÜBRE OLARAK BAHÇELERDE KULLANILIYOR”

Atık pillerin de özel olarak ayrıştırıldığını belirten Yazgı, yemekhanede de hem yemeğin hazırlık aşamasında hem de yemek sonrası atıkları ayırdıklarını ve depolama alanlarına getirdiklerini kaydetti. Depolama alanlarında hangi cins atıkların alınacağına yazılı tabela olduğunu ifade ederek, “Gün boyunca çıkan atıkları tartıp değerlendirerek orada depoluyoruz. Ardından haftanın belli günlerinde lisanslı atık geri dönüşüm firmaları tarafından toplanan atıklar, geri dönüşüme uğruyor. Bununla beraber kompost ünitemiz var. Kompost ünitemiz de değerlendirdiğimiz organik atıkları, doğal gübre olarak bahçelerimizde kullanıyoruz” diye konuştu.

“SIFIR ATIK BİR YAŞAM BİÇİMİ”

Sıfır atık uygulamalarının sadece bina ile sınırlı olmadığını vurgulayan Yazgı, sıfır atık felsefesinin bir yaşam biçimi olduğunu söyledi. Yazgı, “Bu evlerimizde başlayan bir ayrım. Evlerimizden getirdiğimiz ambalaj atıklarını Bakanlığımızdaki depozito makinesinde değerlendiriyoruz. Bu makineden kazandığımız puanları burada kullanabiliyoruz” şeklinde konuştu