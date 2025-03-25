Yeşil Çevre Kooperatifi üyeleri, Ramazan ayının manevi atmosferini paylaşmak amacıyla Bursa Business School’da düzenlenen geleneksel iftar programında bir araya geldi.BURSA (İGFA) - Gecenin ev sahipliğini Yeşil Çevre Genel Müdürü Mehmet Aydın üstlendi. Programa; Barakfakih Organize Sanayi İş Adamları Derneği (BARSİAD) Başkanı ve Yeşil Çevre Yönetim Kurulu Saymanı Arif Demirören, Bursa Ticaret İl Müdürü İsmail Aslanlı, Kestel Kaymakamı Recep Öztürk, Yeşil Çevre Yönetim Kurulu üyeleri, Gürsu ve Kestel İlçe Emniyet Müdürleri ile Jandarma Komutanları, KOSAB, BOSAB ve Uludağ OSB Bölge Müdürlerinin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Genel Müdür Mehmet Aydın, programda yaptığı konuşmada, mübarek Ramazan ayında kooperatif üyeleriyle aynı sofrada bir araya gelmenin kendileri için büyük bir anlam taşıdığını belirtti. Aydın, “Ramazan ayı; paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin en yoğun şekilde yaşandığı bir zaman dilimi. Böyle özel bir ayda siz kıymetli üyelerimizle birlikte olmak, aynı sofranın etrafında buluşmak bizlere güç veriyor” ifadelerini kullandı.

Konuşmasında Yeşil Çevre Kooperatifi’nin faaliyetlerine de değinen Aydın, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir bir sanayi hedefi doğrultusunda kararlılıkla çalıştıklarını belirtti. Kooperatifin sadece arıtma hizmeti sunan bir yapıdan öte, çevresel sorumlulukları ön planda tutan örnek bir kurum olduğunu vurgulayan Aydın, “2023 yılı Temmuz ayında devreye aldığımız Katı Atık Toplama ve Ayrıştırma Tesisimiz, bölgemizdeki sanayi kuruluşlarının atık yönetimi konusunda ciddi bir boşluğu doldurmuştur. Bu tesis sayesinde hem çevremizi koruyor, hem de kaynaklarımızı daha verimli kullanıyoruz” dedi.

‘KULLANILMIŞ SU, SANAYİYE YENİDEN KAZANDIRILACAK’

Bölgedeki giderek artan sürdürülebilir su kullanımı taleplerine karşılık verecek yeni bir projeyi hayata geçirmek üzere olduklarını da söyleyen Aydın “Sanayicilerimizin özellikle üretim süreçlerinde yeniden kullanılabilir suya olan ihtiyacını biliyoruz. Bu doğrultuda, kullanılmış suyu ileri arıtmadan geçirerek yeniden sanayinin kullanımına sunacak bir sistemi devreye almak için çalışıyoruz. Şu an hazırlık aşamasındayız ve inşallah kısa zamanda sizlerle bu projenin detaylarını paylaşacağız” şeklinde konuştu.

BİRLİK VE BERABERLİK MESAJI

Gecede bir konuşma gerçekleştiren BARSİAD Başkanı ve Yeşil Çevre Yönetim Kurulu Saymanı Arif Demirören ise, böyle anlamlı bir programda bir araya gelmenin kendileri için büyük bir memnuniyet kaynağı olduğunu dile getirerek, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını pekiştiren özel bir dönem olduğuna dikkat çekti. Demirören “Bu sofralar gönül birliğidir, dayanışmadır. Birlikte hareket etmenin, aynı masa etrafında buluşmanın değerini çok iyi biliyoruz. Ramazan bize hem birlik olmanın, hem de birlikte yol yürümenin kıymetini hatırlatıyor” ifadelerini kullandı. İftar programı, katılımcıların samimi sohbetleri ve iyi dilekleriyle sona erdi.