Başkan Büyükgöz, Gebze’nin çınarlarını iftarda ağırladı. 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayında Gebzeli hemşerileriyle iftar davetlerinde bir araya gelen Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün son konukları, ilçenin çınarları büyükler olduKOCAELİ (İGFA) - Başkan Büyükgöz, Gebze’nin çınarlarını iftarda ağırladı. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, iftar buluşmalarını sürdürüyor. 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayında Gebzeli hemşerileriyle iftar davetlerinde bir araya gelen Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün son konukları, ilçenin çınarları oldu. “Gebze’de Mevsim Ramazan” iftar buluşmalarını sürdüren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, ilçenin büyüklerini, huzurevi sakinlerini, emeklileri Arapçeşme Bilim Sanat Merkezi’nde düzenlenen programda ağırladı.

BERABERLİĞİN SİMGESİ RAMAZAN AYI

“Bereket mevsimi Ramazan’da bu akşam ki iftarımızı tecrübeleriyle hayatımıza ışık tutan kıymetli büyüklerimiz ve emekliler derneğinin değerli üyeleriyle beraber yaptık” diyen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Hepinize hayırlı ramazanlar diliyorum. Paylaşmanın, birlik ve beraberliğin simgesi olan bu mübarek ayda, aynı sofrada buluşmanın huzurunu yaşıyoruz.

BÜYÜKLERİMİZ BİZİM BAŞIMIZIN TACI

Her biri ayrı bir kıymet olan çınarlarımız, başımızın tacı olan siz kıymetli büyüklerimizle gönül gönüle, muhabbetle geçen bu anlamlı iftar programında, Ramazan’ın manevi atmosferini hep birlikte hissettik. Mağfiret ve paylaşma ayı olan bu mübarek Ramazan ayında rabbim tuttuğunuz oruçları kabul eylesin inşallah. Ramazanınız mübarek olsun” ifadelerini kullandı.

TERAVİH SONRASI VATANDAŞLA SOHBET

İftarın ardından teravih namazı için Ulus Mahallesi’ndeki Eyüp Camii’ne geçen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz namazı; Büyük Çamlıca Camii müezzini, TRT Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma birincisi Enes Özsoy’un da katılımıyla Gebzeli hemşerileriyle birlikte eda etti. Teravih sonrası camii cemaatiyle çay sohbeti gerçekleştiren Başkan Büyükgöz, vatandaşların Ramazan ayını tebrik etti.