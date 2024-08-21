Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Sivas YHT Hattı üzerinde bulunan Yerköy İstasyonu’nda çalışmaların tamamlandığını belirterek, Ankara-Sivas YHT Hattı’nda Yozgat ve Kırıkkale arasında bulunan Yerköy İstasyonun açılmasıyla Yerköylü vatandaşların hızlı tren konforuna kavuşacağını söyledi. İstasyon 23 Ağustos'ta hizmete başlıyor.ANKARA (İGFA) - Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı üzerinde bulunan Yerköy İstasyonu’nun 23 Ağustos Cuma günü vatandaşların hizmetine sunulacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yerköy Yüksek Hızlı Tren İstasyonu’nun 110 bin yolcu kapasiteli yapıldığını belirterek, “Yerköy istasyonumuz 800 metrekare alan üzerinde yapılan istasyon binası ile 14 bin 600 metrekare yeşil alanı, 2 peronu, 100 araç ve 5 otobüs park yeri ile modern bir istasyon standardında hizmete verecek” dedi.

“ANKARA-SİVAS YHT HATTI 1 MİLYON 404 BİN YOLCU TAŞIDI”

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı’nın Edirne’den Kars’a, Doğu’dan Batı’ya hızlı demiryolu koridorunun omurgası olduğunu, hizmete girmesiyle karayoluyla 4,5 saat süren, tren yoluyla 12 saat süren Ankara-Sivas seyahat süresini 2 saate indirdiklerini anımsatarak, “Hattımız açıldığı günden bu yana 1 milyon 404 bin yolcu taşıdı. Hızlı trenimizi açarak, Kırıkkale, Yozgat ve Sivas’ı Ankara merkezli hızlı tren ağına bağlayarak vatandaşlarımıza hızlı güvenli ve konforlu bir ulaşım ağı sunduk. dedi” Hızlı tren ağını geliştirmek üzere çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini kaydeden Uraloğlu, Samsun ile Ankara’yı birbirine bağlayacak hızlı tren hattının da Delice üzerinden Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı’na entegre olacağını kaydetti.