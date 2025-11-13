Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEMSEN) tarafından düzenlenen 'Yerel Yönetimlerde Hak Temelli Yönetişim ve Çalışma İlişkileri Çalıştayı', İzmir İnovasyon Merkezi İZQ'de gerçekleştirildi.

İZMİR (İGFA) - SODEMSEN tarafından düzenlenen 'Yerel Yönetimlerde Hak Temelli Yönetişim ve Çalışma İlişkileri Çalıştayı'na katılan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, sürdürülebilir belediyeciliğin önemine vurgu yaptı.

Eşki, SODEMSEN'in kapsayıcı tutumunun yerel yönetimlerin ekonomik sürdürülebilirliği için hayati olduğunu belirterek, tüm belediyelerin bu yapının içinde aktif rol alması gerektiğini söyledi.

Çalıştaya, SODEMSEN Yönetim Kurulu Üyesi Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki katıldı.

'MASANIN İKİ TARAFINDA DA BULUNDUM'

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın da yerini aldığı açılışta konuşan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki hem sendika hem de işveren tarafında yer almış biri olarak SODEMSEN'in önemine dikkat çekti: 'Bildiğiniz gibi belli periyotlarla sendikalarla SODEMSEN arasında yoğun müzakereler yaşanıyor. Ben daha önce memur sendikalarında şube başkanlığı yapmıştım; yani masanın iki tarafında da bulundum. Bu nedenle SODEMSEN'in önemini çok iyi biliyorum' diye konuştu.

'SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İÇİN DENGELİ BİR YÖNETİŞİM ŞART'

Konuşmasında sürdürülebilir belediyeciliğin altını çizen Başkan Eşki, şunları söyledi: 'Günümüzün en önemli tartışma konusu sürdürülebilirlik. Eğer SODEMSEN'in kapsayıcı tavrı olmasa, belediyelerimizin ekonomik olarak sürdürülebilir politikalar üretmesi mümkün olmazdı. Masanın işveren tarafında olunca, zaman zaman 'hayır' demek zorunda kalıyorsunuz; çünkü belediyenin ömrünü ve ekonomik dengesini korumak zorundasınız.'

'TÜM BELEDİYELER SÜRECE KATILMALI'

SODEMSEN'in daha güçlü bir yapıya kavuşması gerektiğini vurgulayan Eşki, 'Başarılı olabilmesi için çatısının altında çok daha fazla paylaşım olması, tüm belediyelerin bu sürece aktif şekilde katılması gerekiyor. Bu yönüyle yaptıkları işe çok minnet duyuyoruz. Varlıkları bizim için çok değerli' ifadelerini kullandı.