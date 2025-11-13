Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmekte olan askeri kargo uçağımızın Gürcistan'da düşmesi sebebiyle şehit olan kahraman Mehmetçiklerimiz için bir mesaj yayımladı. Başkan Çolakbayrakdar mesajında, 'Aziz Milletimizin başı sağ olsun. Rabbim ordumuzu korusun.' dedi.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar mesajında şu ifadelere yer verdi: 'Kahraman Mehmetçiklerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, Türk milletine ve kederli ailelerine başsağlığı diliyorum. Rabbim, inşallah bu topraklarda yaşayan Türk milletine bir daha şehit acısı yaşatmasın. Biliyoruz ki: 'Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır.

Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır.' İşte bu düsturla bin yıldır bu toprakları vatan yapan aziz milletimiz, ülkemiz üzerinde oynanan oyunları bozmak için canları pahasına düşmanlara, teröristlere, vatan hainlerine dur demiştir. Rabbimden duamız, bir daha böyle kara bir günün yaşanmamasıdır. Düşman hain planlar içinde olsa da bizler, birlik ve beraberlik içerisinde her zaman devletin bekası, vatanın bütünlüğü ve milletin birliği için tek yürek olarak yaşamaya devam edeceğiz. Kahraman Mehmetçiklerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim ordumuzu muzaffer eylesin. Mehmetçiklerimizin ayağına taş değdirmesin.'