Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel’in çağrısıyla Yenişehir halkı, öğle yemeği için Entegre Tesisleri önündeki Ekmek Arası Y şubesini doldurdu. Başkan Ercan Özel, “Yenişehir, kendi markasına sahip çıkıyor” dedi.BURSA (İGFA) - İlk günden beri Köfteci Yusuf’un yanında duran Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, sosyal medyadan yaptığı çağırıyla dün öğle yemeği için halkı Köfteci Yusuf Entegre Tesisleri önündeki Ekmek Arası Y Yenişehir Şubesine davet etti. Başkan Ercan Özel’in çağrısına Yenişehir halkı, muhtarları, sivil toplum kuruluşları kayıtsız kalmadı. Saat 14.00’te Köfteci Yusuf’ta buluşan vatandaşlar, destek mesajları paylaştı.

Konu hakkında kısa bir açıklama yapan Başkan Ercan Özel, “İlk günden beri Köfteci Yusuf’un yanında duruyoruz. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nde de Köfteci Yusuf’a olan desteğimizi gösterdik. Bugün de tüm halkımızı buraya davet ettik. Sivil toplum kuruluşları, muhtarlarımız, esnaf odaları, ticaret odaları, dernekler ve daha birçok sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte halkımız da çağrımıza kulak vererek buraya geldi. İstanbul'dan, Bursa’dan, Bilecik’ten gelenler vardı. Tabi biz Köfteci Yusuf’a sonuna kadar güveniyoruz. Ve biliyoruz ki; Köfteci Yusuf’a iadeyi itibar yapılacaktır” dedi.