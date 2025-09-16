Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Bursa Yenişehir Havalimanı’nın 2025 yılı Ağustos ayına ait hava yolu istatistiklerini açıkladı.Gürhan ADANA / BURSA (İGFA) - Verilere göre, havalimanı ağustos ayında toplam 23 bin 967 yolcuya hizmet sundu.

YOLCU VE UÇAK TRAFİĞİNDE YOĞUNLUK

Ağustos ayında iç hat yolcu trafiği 18 bin 248, dış hat yolcu trafiği ise 5 bin 719 olarak kaydedildi. Aynı dönemde havalimanına iniş-kalkış yapan uçak sayısı iç hatlarda 5 bin 449, dış hatlarda 49 olmak üzere toplamda 5 bin 498’e ulaştı.

Ağustos ayı boyunca yük (kargo, posta, bagaj) trafiği 322 bin 504 ton olarak gerçekleşti. Bu rakam, havalimanının bölgesel taşımacılıkta önemli bir rol üstlendiğini gösteriyor.

8 AYLIK PERFORMANS

Ocak–Ağustos 2025 döneminde Bursa Yenişehir Havalimanı’nda toplam yolcu trafiği 171 bin 707’ye, uçak trafiği 18 bin 2700’e, yük trafiği ise 2 milyon 67 bin 349 tona ulaştı.