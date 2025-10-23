Yenimuhacir Belediyesi, çevre temizliği ve altyapı hizmetlerini güçlendirecek yeni bir desteğe kavuştu. Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından Yenimuhacir Belediyesi'ne 20 adet 720 litrelik çöp konteyneri hibe edildi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'de Yenimuhacir Belediye Başkanı Tamer Kıral, Türkiye Belediyeler Birliği tarafından belediyemize 20 adet çöp konteyneri hibe edildiğini duyurdu.

Başkan Kıral, değerli desteklerinden dolayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'na, Başkan Vekili Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'e, TBB Genel Sekreteri Suat Yıldız'a ve TBB Encümeni Edirne Belediye Başkanımız Filiz Gencan'a yürekten teşekkür etti.

Başkan Kıral, bu desteğin Yenimuhacir'in daha temiz, daha yaşanabilir bir çevreye kavuşması adına önemli bir katkı olduğunu belirterek, 'Dayanışmanın ve paylaşmanın en güzel örneklerinden birini daha yaşadık. Hep birlikte, el ele vererek Yenimuhacir'imiz için çalışmaya devam edeceğiz.' dedi.