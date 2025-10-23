Bursa Mimar ve Mühendis İş İnsanları Derneği (BUMİAD), Cumhuriyet'in 102. yılını coşkuyla kutladı. Nilüfer Podyum Davet'te düzenlenen baloda, Cumhuriyet değerlerine katkı sunan Yılmaz Özdil, Nasuh Mahruki ve Necla-İbrahim Orhan çifti, 'BUMİAD Cumhuriyet Ödülleri'ne layık görüldü.

BURSA (İGFA) - Cumhuriyet'in 102. yılı kutlamaları kapsamında Bursa Mimar ve Mühendis İş İnsanları Derneği (BUMİAD) tarafından düzenlenen Cumhuriyet Balosu, iş, siyaset ve sivil toplum dünyasından geniş bir katılımla gerçekleşti.

Nilüfer Podyum Davet'te düzenlenen gecede, bu yılki BUMİAD Cumhuriyet Ödülleri, toplumda fark yaratan üç önemli isme takdim edildi. Eğitime katkı ödülüne, hayırsever iş insanları Necla - İbrahim Orhan çifti, Cumhuriyet değerlerine bağlılığı ve toplumsal duyarlılığıyla dağcı Ali Nasuh Mahruki ve yazılarıyla Atatürkçü düşünceyi savunan Gazeteci-Yazar Yılmaz Özdil layık görüldü. Sağlık sorunları nedeniyle törene katılamayan Özdil'in ödülü, Mahruki'ye teslim edildi.

Törene; Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve çok sayıda sivil toplum temsilcisi katıldı.

'CUMHURİYET, BU TOPRAKLARIN AYDINLANMA YOLCULUĞUDUR'

Açılış konuşmasını yapan BUMİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gümüş, Cumhuriyet'in yalnızca bir yönetim biçimi değil, bir aydınlanma ve yeniden doğuş olduğunu vurguladı. Gümüş, Atatürk'ün 'Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir' sözünü hatırlatarak, Cumhuriyet'in adalet, eşitlik ve özgürlük üzerine inşa edildiğini belirterek, 'Mühendislik, yalnızca teknik bilgi değil topluma fayda üretmektir. Mimarlık, geleceği inşa etmektir. BUMİAD olarak Cumhuriyet Bayramı'nı yalnızca bir kutlama değil, toplumsal bir muhasebe olarak görüyoruz' diye konuştu.

Gümüş, BUMİAD Cumhuriyet Ödülleri'nin 2017 yılından bu yana Cumhuriyet değerlerini yaşamına rehber edinen, topluma ışık tutan isimlere verildiğini belirterek, 'Bu ödül bir 'başarı' ödülü değil, Atatürk'ün yolundan yürüyenlere, bilime, sanata ve insanlığa hizmet edenlere verilen bir saygı duruşudur.' dedi.

Törende konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Cumhuriyet'in en büyük gücünün üretim ve eşitlik olduğunu vurgulayarak, 'Cumhuriyet her gün yeniden inşa edilen bir yaşam biçimidir' dedi.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ve Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir de konuşmalarında Cumhuriyet'in çağdaş, özgür ve güçlü Türkiye'nin temeli olduğunu ifade ettiler.

Programda açılış konuşmalarının ardından Andımız hep birlikte okundu, ferace zeybeği gösterisi büyük alkış aldı.

Ödül töreninin ardından sahneye çıkan ünlü sanatçı Fatih Erkoç, söylediği şarkılarla Cumhuriyet coşkusunu zirveye taşıdı.

Gece, Cumhuriyet'in 102. yılı pastasının kesilmesiyle son buldu.