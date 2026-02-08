Bölgemizin köklü spor camialarından Yenimuhacir Spor Kulübü'nde devir teslim heyecanı yaşandı. Özgür Engin, başkanlık görevini Erhan Güner'e devretti.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Yenimuhacir Spor Kulübü, geleceğe yönelik stratejilerini belirlemek ve taze bir kanla yoluna devam etmek amacıyla yönetim kademesinde önemli bir değişikliğe gitti.

Kulüp binasında gerçekleştirilen törenle, mevcut başkan Özgür Engin görevini Erhan Güner'e devrederek kulüp tarihindeki yerini aldı.

'BİRLİK VE BERABERLİK MESAJI'

Kulüp tarafından yapılan resmi açıklamada, görev değişiminin bir ayrılık değil, bir bayrak yarışı olduğu vurgulandı. Yenimuhacir Spor'un temel prensibinin 'ortak akıl' olduğu belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Yenimuhacir Spor, dün olduğu gibi bugün de birlik, beraberlik ve ortak akıl ile yoluna devam edecek; gençlerimiz ve sporumuz için hep birlikte çalışmayı sürdürecektir.'

ÖZGÜR ENGİN'E TEŞEKKÜR, YENİ YÖNETİME BAŞARI

Kulüp yönetimi, bugüne kadar sağlanan başarılar ve gösterilen özveri için eski başkan Özgür Engin'e teşekkürlerini iletti:

Özgür Engin ve yönetimine, kulübe sağladıkları maddi ve manevi tüm katkılar için şükranlarımızı sunuyoruz.

Bu onurlu görevi devralan Erhan Güner ve yeni yönetim kuruluna, kulübümüzü daha ileriye taşıyacakları bu süreçte üstün başarılar diliyoruz.

DAHA GÜÇLÜ BİR GELECEK

Yeni Başkan Erhan Güner önderliğindeki yönetimin, özellikle altyapı projeleri ve bölge gençlerini spora kazandırma konusundaki çalışmalarına hız kesmeden devam etmesi bekleniyor. Yenimuhacir Spor, yeni dönemde de sahadaki mücadelesini ve sosyal sorumluluk vizyonunu güçlendirerek sürdüreceğini duyurdu.