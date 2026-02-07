Genç sporculara moral desteği! Ertuğrul Sağlam Osmangazi'de
CEV Şampiyonlar Ligi gruplarından lider çıkan Eczacıbaşı Dynavit, Vodafone Sultanlar Ligi'nin yirminci maç gününde deplasmanda Aras Kargo ile karşılaşacak.

İSTANBUL (İGFA) - Karşılaşma öncesi görüşlerini dile getiren Eczacıbaşı Dynavit Pasör Çaprazı Magdalena Stysiak; 'Milano karşılaşması bizim için hem yorucu hem de bir o kadar keyifli geçti. Ancak evimize dönmeden önce almamız gereken bir galibiyet daha var; Aras Kargo. Şu anda İzmir'de hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Sahada yine takım oyunumuzu en iyi şekilde yansıtmak ve iyi bir performans ortaya koymak istiyoruz' dedi.

Aras Kargo Eczacıbaşı - Dynavit karşılaşması bugün saat 15.30'da İzmir Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak. Mücadele, TRT Spor Yıldız ekranlarından naklen yayınlanacak.

