Arabica Coffee House Erkekler 1. Ligi'nde mücadele eden Osmangazi Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, kendi sahasında konuk ettiği Sungurlu Belediyespor'u 3-2 mağlup ederek galibiyetlerine bir yenisini daha ekledi.

BURSA (İGFA) - Arabica Coffee House Erkekler Voleybol 1. Ligi'nde 19'uncu karşılaşmasına çıkan Osmangazi Belediyespor, Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda Sungurlu Belediyespor'u ağırladı.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, karşılaşmayı tribünden izleyerek Osmangazi Belediyespor'a destek verdi.

Karşılaşmaya kötü başlayan Osmangazi Belediyespor, ilk seti 25-21'lik skorla kaybetti. İlk setin ardından vites yükselten Osmangazi temsilcisi, ikinci ve üçüncü setleri 25-21 ve 25-17'lik skorlarla kazanarak durumu 2-1'e getirdi.

Sungurlu Belediyespor'un dördüncü seti 25-17 kazanmasıyla skor yeniden eşitlendi. Son sette güzel bir oyun ortaya koyan Osmangazi Belediyespor, seti 15-13 kazanarak karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı ve galibiyet serisini sürdürdü.

Alınan galibiyetin ardından Osmangazi Belediyespor Erkek Voleybol Takımı'nı tebrik eden Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, 'Güzel bir galibiyet aldık galibiyet serimiz devam ediyor. Bugün Sungurlu Belediyespor'u 3-2 mağlup ederek galibiyetlerimize bir yenisini daha ekledik. Etkili ve organize bir oyun ortaya koyarak çekişmeli geçen karşılaşmada 3-2 galip geldik. Oyuncularımızı ve teknik ekibimizi kutluyorum. İnşallah galibiyet serimiz devam edecek.' şeklinde konuştu.