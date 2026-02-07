Osmangazi Belediyesi tarafından Bursa'nın Fethinin 700'ncü yılı kutlamaları kapsamında düzenlenen Veteranlar Voleybol Turnuvası başladı. Atıcılar Çok Amaçlı Spor Salonunda 3 gün boyunca devam edecek turnuvaya 30 ilden 48 takım ve 500 sporcu katılım sağlayacak.

BURSA (İGFA) - Spora ve sporcuya her alanda destek olan Osmangazi Belediyesi'nin Bursa'nın fethinin 700'üncü yılına özel Türkiye Voleybol Federasyonu ile ortaklaşa düzenlediği Veteranlar Voleybol Turnuvası start aldı. Bursa Atıcılar Çok Amaçlı Spor Salonu'nda kadınlarda 30+, 35+, 40+; erkeklerde 35+, 45+ ve 50+ yaş kategorilerinde düzenlenen organizasyonda sporcular 3 gün boyunca kazanmak için kıyasıya mücadele verecek. Toplamda 18 erkek,

30 kadın takımın mücadele ettiği turnuvada kazanan takımlara ödülleri 8 Şubat Pazar günü saat 15:00'de düzenlenecek törenle Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın tarafından verilecek.

'Turnuva 700'üncü Yıla Özel Düzenlendiği İçin Çok Değerli'

Bursa'nın Fethinin 700'ncü yılına özel düzenlenen turnuvanın startını verdiklerini ifade eden Osmangazi Belediyespor Başkanı Fatih Karayılan, 'Turnuvaya 48 takım ve 500 sporcu katılım sağladı. Bu turnuva 700'üncü yıla özel düzenlendiği için çok değerli, coşkulu bir şekilde başladı. Sporun ve sporcunun yanında olan Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın'a çok teşekkür ediyorum' şeklinde konuştu.

'Bu Güzel Ortamı Hazırladığı İçin Osmangazi Belediyesine Teşekkür Ediyorum'

Osmangazi Belediyesi'ne teşekkür ederek sözlerine başlayan Türkiye Voleybol Federasyonu Organizasyonlar Koordinatörü Aziz Yener, 'Hazırlanan güzel ortam ve atmosfer için Osmangazi Belediyesine teşekkür ediyorum. Burada 3 gün boyunca sürecek güzel bir turnuva olacak. Veteran sporunu daha iyi seviyelere gelmesi için mücadele veriyoruz. Turnuvaya katılan tüm takımlara başarılar dileyerek teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

Turnuvanın startı Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, Osmangazi Belediyespor Başkanı Fatih Karayılan ve Türkiye Voleybol Federasyonu Organizasyonlar Koordinatörü Aziz Yener, tarafından verilerek 3 gün boyunca devam edecek turnuva başladı.