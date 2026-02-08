Spor A.Ş., Erciyes A.Ş., Türkiye Dağcılık Federasyonu ve International Ski Mountaineering Federation (ISMF) iş birliğinde dünyanın en iyi 25 kayak merkezinden biri olan Erciyes Kayak Merkezi'nde, 28 Şubat-1 Mart 2026 tarihleri arasında düzenlenecek Türkiye Mount Erciyes Open Sprint Cup için kayıtlar başladı.

KAYSERİ (İGFA) - 19 mekanik tesisi, 41 pisti ve 112 kilometre pist uzunluğu ile yurt içinden ve yurt dışından kayak ve snowboard tutkunlarının akınına uğrayan Erciyes Kayak Merkezi, ulusal ve uluslararası çapta dev organizasyonlar ile kış sporuna yeni bir soluk getiriyor.

Bu kapsamda Avrupa Kış Sporları Haftası kapsamında düzenlenecek Türkiye Mount Erciyes Open Sprint Cup için online kayıtlar başladı.

Spor A.Ş., Erciyes A.Ş., Türkiye Dağcılık Federasyonu ve International Ski Mountaineering Federation (ISMF) iş birliğinde gerçekleştirilecek Türkiye Mount Erciyes Open Sprint Cup, 28 Şubat-1 Mart 2026 tarihleri arasında Erciyes Kayak Merkezi'nde düzenlenecek.

Kontenjanları sınırlı olan zirve mücadelesi için geri sayım başlarken organizasyona kayıtlar www.sporaskayseri.com.tr internet adresi üzerinden alınıyor.

Erciyes'in eşsiz atmosferinde düzenlenecek Türkiye Mount Erciyes Open Sprint Cup hız, güç ve tekniği aynı parkurda buluşturacak.