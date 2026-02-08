Edirne Kutlu Spor Kulübü sporcusu Deniz Cansu Karabulut, Türkiye Yıldızlar Karate Ligi -44 kilo bayan kumite kategorisinde sezon boyunca gösterdiği üstün performansla lig ikincisi oldu.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Kutlu Spor Kulübü sporcusu Deniz Cansu Karabulut, Türkiye Karate Yıldızlar Ligi'nde sezon boyunca büyük bir azim ve disiplinle mücadele etti.

-44 kilo bayan kumite kategorisinde mücadele eden Karabulut, İstanbul'da düzenlenen etaplarda rakiplerini geride bırakarak şampiyonluğa ulaştı.

21-23 Kasım 2025 tarihinde İstanbul (1. Etap) - 1.'lik, 27-29 Aralık 2025 tarihlerinde is eİstanbul (2. Etap) - 1.'lik sonrası final etabında Sakarya'da gerçekleştirilen müsabakalarda da istikrarlı performansını sürdüren Karabulut, zorlu karşılaşmaların ardından ligi 2.'lik derecesiyle tamamladı. Bu sonuçla başarılı sporcu, sezonu büyük bir gururla noktaladı.

Milli Karate Antrenörü Fatih Kutlu, Karabulut'u tebrik ederek, 'Deniz Cansu Karabulut, lig boyunca disiplinli çalışmasının ve kararlılığının karşılığını aldı. Her etapta ortaya koyduğu mücadele bizleri gururlandırdı. Kendisi azmiyle örnek bir sporcu. Başarılarının devamını diliyorum' ifadelerini kullandı.

Karateye olan bağlılığı, disiplini ve cesaretiyle dikkat çeken Deniz Cansu Karabulut, elde ettiği başarılarla hem kulübünü hem de Edirne karate camiasını gururlandırdı.