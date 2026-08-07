Edirne'de Yenimuhacir Beldesi, toplumsal dayanışma ve yardımlaşma kültürünün en güzel örneklerinden birine ev sahipliği yaptı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Yenimuhacirli hayırsever vatandaşlar tarafından Yenimuhacir Mezarlığı'na kazandırılan hayrat çeşmesi, vatandaşların hizmetine sunuldu.

Mezarlığı ziyaret eden vatandaşların önemli bir ihtiyacını karşılayacak olan bu anlamlı eser, belde halkı tarafından memnuniyetle karşılandı.

Yenimuhacir Belediye Başkanı Tamer Kıral, çeşmenin yapımını üstlenen hayırsever vatandaşlara teşekkür ederek, 'Hayırseverlik, geride bırakılan en kıymetli izlerden biridir. Mezarlığımızda vatandaşlarımızın istifadesine sunulmak üzere yaptırılan bu anlamlı hayrat çeşmesi dolayısıyla kıymetli hemşehrilerimiz Kerime ve Cahit Çevik'e teşekkür ediyorum. Toplumsal dayanışma ve paylaşma kültürümüzü yaşatan bu güzel davranışın örnek olmasını temenni ediyor, Rabbim yapılan hayrı kabul eylesin. Kendilerine sağlıklı, huzurlu ve bereketli bir ömür diliyorum. Allah hayırlarını kabul etsin, emekleri için teşekkür ediyoruz' dedi.

Yapılan hayrat çeşmesiyle birlikte Yenimuhacir Mezarlığı hem estetik bir dokunuşa kavuştu hem de kabristan ziyareti gerçekleştiren vatandaşlar için büyük bir kolaylık sağlandı.