Bursa'da Yıldırım Belediyesi, Molla Yegan Çocuk Üniversitesi Yaz Okulu'nun ikinci dönem eğitimleri kapsamında yüzlerce öğrenciyi bilim ve sanatla buluşturuyor.

BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi'nin eğitim alanında önemli projelerinden olan Molla Yegan Çocuk Üniversitesi'nde yaz tatili, eğitim ve eğlenceyle dolu geçiyor.

Molla Yegan Çocuk Üniversitesi'nde düzenlenen Yaz Okulu kapsamında yüzlerce öğrenci, birbirinden farklı atölye ve eğitim programlarına katılarak hem öğreniyor hem de keyifli bir yaz dönemi yaşıyor. Yaz Okulu'nda ilgi alanları ve yetenekleri doğrultusunda kendilerini geliştirme fırsatı bulan minikler; düzenlenen çeşitli etkinliklerle de sosyal, kültürel ve akademik yönden de destekleniyor. Molla Yegan Çocuk Üniversitesi Yaz Okulu'nda ikinci dönem eğitimleri başladı. 5-13 yaş arasındaki 569 öğrenci, 26 farklı branşta eğitim görerek yaz tatilini verimli bir şekilde değerlendirme imkanı bulacak.

ÇOCUKLARIMIZIN HAYALLERİNİ DESTEKLİYORUZ

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, eğitim programlarının sürdüğü Molla Yegan Çocuk Üniversitesi Yaz Okulu'nu ziyaret etti. Atölyeleri gezerek çocuklarla bir araya gelen Başkan Yılmaz, 'Molla Yegan Çocuk Üniversitemiz, evlatlarımızın fikirlerini hayata geçirebildiği ve üretkenliklerini geliştirdiği değerli bir eğitim yuvası haline geldi. Çocuklarımız burada hem eğlenerek öğreniyor hem de keşfederek gelişiyor. Molla Yegan Çocuk Üniversitesi'nde sunduğumuz güçlü eğitim programıyla geleceğin bilim insanlarının, sanatçılarının ve düşünürlerinin yetişmesine destek oluyoruz. Evlatlarımız burada aldıkları eğitimlerle sadece akademik bilgi edinmiyor; aynı zamanda üretmeyi, araştırmayı ve hayal kurmayı öğrenerek geleceğe hazırlanıyor. Yıldırım'da bilim, teknoloji ve sanatla büyüyen nesiller yetiştirme hedefi doğrultusunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz' dedi.